СМРАЗЯВАЩА ИСТОРИЯ: Зъл дух парализира Яница от „Хелса“, души баба й

Зъл дух парализирал Яница от „Хелс китчън“.

Колоритната готвачка разказва смразяваща история, която години по-късно продължава да я буди посред нощ, и е категорична, че паранормалното съществува, пише „България Днес“.

Случката се разиграва след полунощ. Яница излиза с приятели, които я изпращат до дома й заради пълния мрак около къщата и глутниците бездомни кучета в района. Още по пътя усеща напрежение и страх, който не може да си обясни.

„Имаше нещо много странно още докато вървяхме. Беше адски тъмно и имах чувството, че някой върви след нас. Старите хора казват, че когато си в тъмното, трябва да запалиш цигара, защото гони духовете. Точно тогава никой от нас нямаше цигари“, споделя гаджето на певеца Мути от „Биг Брадър“.

След като се прибира, Яница ляга да спи до баба си. Именно тогава преживява истински ужас. Тялото й буквално отказва да се движи, а стаята сякаш се изпълва с тежка, задушаваща енергия.

„Беше като сънна парализа, но много по-страшно. Усещах тежест върху цялото си тяло. Не можех да помръдна, не можех да говоря. И в един момент видях как над баба ми стои черно същество с коса до петите. Не мога да го опиша като човек. Просто беше нещо зло“, спомня си кулинарката.

По думите й съществото буквално се надвесило над възрастната жена и я прегърнало, сякаш опитва да я удуши. Яница опитвала да извика, но нямала никакъв контрол над тялото си.

„Гледах как това нещо я държи и усещах, че иска да й направи нещо лошо. Исках да скоча от леглото, но бях напълно парализирана. Това беше най-ужасното. Виждах всичко, а не можех да реагирам. Никога през живота си не съм усещала толкова лоша енергия“, признава брюнетката.

Кошмарът приключва едва когато баба й внезапно помръдва насън. В този момент Яница успява да се освободи и започва да крещи, че в стаята има някой. Реакцията на възрастната жена я смразява още повече. Баба й също признава, че е усетила присъствие до себе си и точно това я е събудило.

Това не е единственият случай, който кара семейството на Яница да вярва, че в дома им има нещо необяснимо. Преди години след посещение на гробища близките й се прибират с тежко и необяснимо чувство. Същата вечер дядо й Александър остава да спи сам в пристройка до къщата. Посред нощ някой започва настойчиво да чука по вратата и да вика: „Сашко, отвори!“. Гласът бил абсолютно същият като този на съпругата му Магда. Само че тя не била там.

Дядото дълго търсил ключа, защото бил заключен отвън. Когато най-накрая светнал лампата и отворил вратата, видял фигура на жена с дълга пола, която не вървяла по земята, а буквално левитирала в тъмното. Секунди по-късно изчезнала без следа.

На сутринта Магда се заклела, че изобщо не е ставала през нощта. Тогава възрастният мъж стигнал до ужасяващото заключение, че пред вратата му не е стоял човек, а дух.

След тези случаи Яница е убедена, че злите духове съществуват. И признава, че дори днес не може да спи спокойно, когато остане сама в тъмното.