Миските луднаха по фитнеса и фастинга

Фитнес манията превзе звездния елит у нас

Все повече популярни личности избират спортната зала вместо нощния живот и доказват, че стегнатото тяло не е въпрос на ген, а на дисциплина, постоянство и самоконтрол. Сред най-големите фенове на спорта са добре познати имена като Златка Димитрова, Златка Райкова, Маги Сидерова, Дара, Биляна Йотовска, Евгения Джаферович, Теди Кацарова, Маги Бадер, Лияна, Константин, Филип Буков и Павел.

ММА

Златка Димитрова, която вече няколко години не спира да тренира, дори стигна до професионални битки по ММА. Страстта ѝ към спорта е отдавна – нека припомним, че тя е тренирала професионално хандбал.

„Винаги съм обичала да спортувам. Не мога да си представя да не тренирам – това ме тонизира, зарежда ме, потъвам в свой свят. Не обичам компании, искам да съм сама, за да се съсредоточа“, споделя тя.

Златка тренира всеки ден, без неделя – понякога тогава прави само кардио. „С годините съм натрупала толкова опит, че вече не ми е нужно някой да ме напътства. За мен е важно да се поддържам добре – направила съм си програма, която е напълно достатъчна. Забелязвам, че много млади хора не са информирани как да тренират и как да се хранят“, казва тя.

Когато няма време за фитнес залата, тренира у дома. Храни се четири пъти дневно – най-много сутрин и вечер (по около 250 грама), и никога не пропуска да си набави необходимия протеин.

Колаген

Златка Райкова също може да бъде забелязана почти всеки ден във фитнес залата. Хубавицата набляга на кардиото, но прави и тренировки с инструктор. След раждането на второто си дете русата красавица се заела сериозно с формата си, и това определено си личи.

Златка създаде и собствен бранд с хранителни добавки за отслабване и колаген. Тя признава, че като суетна жена години наред е изпробвала различни продукти, но в крайна сметка е решила сама да създаде продукт, който събира всичко, от което има нужда.

Фитнес

Една от дамите, които са символ на перфектно тяло благодарение на спорта, е прекрасната Маги Сидерова. Бившата „Мисис България“ на 53 години може да засрами не една 20-годишна девойка. Самата тя признава, че тренира четири пъти седмично.

„Тренирам с треньор – имам нужда от някой, който да ме напътства и ръководи, макар че с годините съм научила основните неща“, споделя тя. Чернокосата дама признава, че обича да си хапва всичко и не е привърженик на строгите диети и гладуването.

„Спортът е онова, което оформя тялото – движението е здраве“, допълва Маги. Тя прави четири силови тренировки седмично и един ден отделя само за кардио. „Ям всичко, но спазвам стриктен режим – около 2000 калории дневно. Месо, картофи, ориз и зеленчуци. Обичам авокадо за здравословни мазнини. Кисело мляко – рядко, прясно – изобщо не! Не ям много плодове. Следвам средиземноморска диета. Храня се четири пъти на ден и не ям след 20:00 ч., имам и по-леки дни.“

Тяло

Поп певицата Дара все по-често споделя с почитателите си клипове и снимки от фитнес залата. Усилията ѝ личат – певицата изглежда все по-спортна и свежа. Почитателите ѝ не спират да я хвалят, че е „разцъфнала“.

Дара тренира с професионален инструктор и вече има изваяна фигура – тънка талия и стегнати коремни мускули, които гордо подчертава с оскъдни тоалети. Два месеца ѝ били нужни, за да отслабне и да извае мускулатурата си.

Певицата, която на 9 септември ще навърши 24 години, започнала годината с фитнес и танци, спазвайки строг хранителен режим – без захар, тестени изделия, алкохол и газирани напитки. Сега поддържа резултатите си с тренировки четири пъти седмично и стриктно хранене. Не консумира вредни храни и често практикува т.нар. „фастинг“ – гладува 16 часа, а през следващите осем може да яде.

Биляна Йотовска

Биляна Йотовска, която наскоро спечели титлата „Мисис България Европа“, показа, че подготовката ѝ за конкурса е минала през фитнес залата. Хубавицата направила специален режим, за да се появи в перфектна форма. „Отслабнала съм доста“, призна тя малко преди финала.

Името на Биляна отдавна се свързва с фитнеса – не само защото е омъжена за културиста Митко Димитров, но и защото самата тя е носителка на няколко титли от световни форуми. Разбира се, тя не пропуска и ден без спорт.

Тонус

Бившата „Мисис България“ Мариана Маринова също не пропуска тренировки. Запалила се по фитнеса преди около 10 години, а през последните пет се превърнала в страстна почитателка на тичането.

През последните две години Мариана участва в маратони и дори се похвали с медали за 22 километра от Варненския и Софийския маратон. „Тичам всеки ден между 4 и 6 километра. Когато има състезания, следвам програма и правя около 250 километра месечно. Освен това ходя на фитнес три пъти седмично, на пилатес – два-три пъти, и поне веднъж на йога“, споделя тя.

По отношение на храненето Мариана също е привърженик на фастинга.

Евгения Джаферович показа завидни спортни умения в реалити формата „Игри на волята“. „Тренирам сутрин, защото това ме зарежда с енергия за целия ден. Някои ме питат – не се ли изморяваш? Не, тренировката дава тонус. Денят ми започва с чаша топла вода с лимон, след това пия кафе и приготвям закуска за децата. От години пия кафето без захар, слагам мляко, но се опитвам и него да премахна“, споделя тя.

Тренировките ѝ включват силови упражнения и кардио. Хубавицата е спортувала от малка – дългогодишна плувкиня е.

Теди Кацарова също поддържа съвършено тяло благодарение на фитнеса. Тя тренира всеки ден. „Кардиото си го правя, като ходя пеша от нас до залата и обратно, а там с инструктор правя силови тренировки“, казва певицата.

Злато

Синеоката изкусителка Маги Бадер също може да бъде срещната почти всеки ден във фитнеса. Мис Плеймейт 2016 е изваяла стегнато „бразилско“ дупе, което често демонстрира на почитателите си в Instagram.

За разлика от някои свои колежки, Маги успява да запази златната среда – тялото ѝ е стегнато, но запазва женствените си форми. Тя набляга на кардиото, базовите упражнения и атлетичната визия. Освен това приема много протеинови храни и изключва напълно захарта, тестените изделия и шоколада.

Бивша лекоатлетка, Лияна и до днес впечатлява с перфектна визия – не само лице, но и тяло. Плочките на корема ѝ се броят, а коремът ѝ изглежда като от списание. Певицата дължи това на ежедневните си тренировки на пътека – прави между 12 и 16 километра тичане дневно. Когато времето позволява, тя не пропуска и крос сред природата.

Лияна е внимателна с храненето си и няколко пъти годишно преминава през режими за детоксикация.

Трицепс

Константин, с когото Лияна е в роднинска връзка, също е запален спортист и редовен посетител на фитнеса. Тренира основно силови упражнения, обикновено в компанията на приятели.

Актьорът Филип Буков е известен със своята отдаденост на тренировките – както във фитнеса, така и по кросфит и пътека. Той често участва в състезания и дори се върна с медал от турнир по кросфит в Кипър. Няколко поредни години е сред известните личности, които тичат на маратона в София.

„Тренировките са полезни не само за физическото тяло, но и за изграждането на духа“, казва актьорът.

Корем

Рапърът Павел, който в момента е водещ на „Игри на волята“, също е сред феновете на фитнеса. Именно с тренировки той влязъл във форма и изваял тялото си след три години на преяждане и живот без движение.

„Живот на дивана, видеоигри, буквално по цял ден без физическа активност, без самочувствие“, споделя изпълнителят и показва снимки „преди и сега“.

Светлана Василева слабее с фастинг

Светлана Василева е пълната противоположност на повечето си колежки. Блондинката признава, че не обича спорта и няма време за физическа активност, но поддържа форма с гладуване.

„Не ям до обяд, а след това правя голяма пауза без храна“, споделя тя. Светлана е почитателка на калорийния дефицит и така винаги изглежда като супермодел.