Димитър Желязков, по-известен като Митьо Очите, се глези с пресни рачета, докато прокуратурата се мъчи да го закопае като тартор на кримигрупа, занимавала се с най-различни престъпления.

Очите, който от известно време се изявява като инфлуенсър и сякаш е загърбил престъпния начин на живот, си пусна видео в тикток, от което мнозина завидяха и им потекоха лигите.

Несебърският бос най-спокойно си похапва пресни рачета, които очевидно сам си е сварил. Те са цяла тенджера и най-вероятно това му угощение струва бая, защото рачетата хич не са малко. Докато ги вади още топли-топли от тенджерата, кримката гледа телевизия на гигантски телевизор в хола си. Очите, който скоро стана дядо за втори път, е намерил местенце и за люлеещия се и вибриращ шезлонг за малката си внучка Антигона (виж карето).

Под постовете на Желязков мнозина избухват и го питат дали се е гмуркал сам за тези толкова вкусни рачета, както навремето вадеше рапани, но кримката запазва това в тайна. Феновете на Очите му желаят здраве и всички изразяват своите възхищения от това какъв голям мъжкар е.

Кримката напоследък доста често качва различни видеа - как хвали колко са хубави френските петлета в един несебърски ресторант, какъв мотор кара, как си играе с малкото си кученце и дори в някои видеа говори за делото срещу него, което се точи от години и е до под кривата круша.

Очите и още 12 негови авери бяха погнати като част от престъпна група за изнудване, принуда чрез заплахи, палежи и разпространение на наркотици. Желязков е обвинен за ръководител на групата, която според прокуратурата е действала в периода 2013-2018 г.

В началото на 2020 г. започна и процесът в спецнаказателния съд, но там прокуратурата претърпя сериозен провал. Към момента делото все още е доникъде. Процесът продължава да се гледа в София, но претърпява множество спънки. В момента изглежда, че Очите малко или много е загърбил този начин на живот и се наслаждава на семейството си, което не виждаше години наред, докато бе по затворите.

Антигона

Малката Антигона е дете на по-малката дъщеря на Митьо Очите - Ивелина. Момиченцето е кръстено на втората жена на Очите, която отгледа и двете, докато бащата търкаше наровете в пандизите в страната. Майката на Ивелина - Татянка, загина при взрив на кола.

В момента Желязков предстои да приветства внук. Тоест Очите съвсем скоро ще стане дядо за трети път. И двете му дъщери имат по едно дете, а Станислава вече е към края на своята втора бременност и се очаква в най-скоро време да се появи Димитър III на бял свят.