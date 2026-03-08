Митьо Пищова с панихида от сина си Юлиан, с когото не си говореха с години (Снимки)

Парадоксално, но факт! Легендарният търновец Димитър Маринов, по-известен като Митьо Пищова, бе забравен от сюрията приятели и манекенки, които го следваха по петите години наред. Приживе всяка по-шавлива и амбициозна мома даваше мило и драго, за да бъде на трапезата му и дружно да обикалят страната.

Напук на очакванията му нито една манекенка не проронила и сълза за него през изминалите дванадесет месеца. Момичетата, участвали в безбройните му конкурси за красота, се разбягали още на 3 март 2025 г., като научили за кончината му. На опелото присъствали само мъже в черно, а обстановката била повече от потискаща. Единственият, който организирал панихида, при това с малко хора, за годишнината от смъртта на шоумена и вечен кандидат-политик бил сина му Юлиан Маринов, с когото приживе не бяха в добри отношения. Така част от приятелите на Пищова разбрали със закъснение, че ще има заупокойна служба за душата му и не присъствали.

„Митьо водеше момичетата по курорти, глезеше ги с шампанско, хубава храна, запознаваше ги със свои приятели. Правеше конкурси в цялата страна. Девойките печелеха титли и корони. Сега го забравиха - нормално е, тръгнали са да търсят нови спонсори.

А той вярваше, че всички ще скърбят за него, че ще идват на гроба му. Искаше да има пейка, на която девойките да посядат, докато плачат. Луда работа!. Що за идеалист трябва да си, че да мислиш така?! Курва морал няма. Просто от цвят на цвят прехвърча като пчеличка, медец да събира. Умреш ли, бързо те забравят - и приятели, и роднини. Човек така е устроен, че да забравя. В миналото не се живее, спомените не те топлят. Както се казва в нашия болярски край: „Дупето иска приключения”. Пищова беше заобиколен от много хора, но дълбоко в себе си самотен. И това се забелязваше най-вече по време на празници”, разказват един от хората от обкръжението му.

Още преди 4-5 години Митьо Пищова се подготвял за смъртта си. На свой приятел заръчал да го погребат в Арбанаси. После да му направят хубав паметник и задължително да сложат красива мраморна пейка, на която щели да посядат манекенките, дошли да си поплачат за кончината му. Пищова се заричал, че сам ще си купи парцел и предварително ще се погрижи за погребението, но не успял да стори това.

До последно се надявал, че ще се случи чудо и ще се върне към пълноценния живот. Вярвал и на добрите си гени, защото повечето му роднини били столетници. Като почнал да се разхожда в болничния коридор с проходилка, бил изключително щастлив.

През последните години от живота си Димитър Маринов попада няколко пъти във великотърновската болница след секс с манекенки, които му дошли на гости. За последно го посетили две красавици на под 25 години и поискали да си поиграят в джакузито, където Митьо щедро ги черпел с шампанско и ягоди, за да не качват излишни килограми и да не развалят хубавите си фигури. Направили си малка веселба. Девойките много му се радвали, но на Маринов внезапно му прилошало и се наложило екип на „Бърза помощ” да го реанимира. Митьо решил, че това е знак да се откаже от секса овреме.

„Искаше да го запомнят здрав и корав, като в онези хубавите му години, когато обикаляше телевизионните шоута и обясняваше как ще пори жените като риби. Обичаше спортистките. Най-много харесваше момичетата по художествена гимнастика. Беше естет по отношение на слабия пол. Е, може да не е бил с 4 000 жени, но никога не е лягал с дебеланка”, издават още приятели на търновеца.