Мижав интерес: Над 100 бона загуба за Лили след „Олимпия“! Безплатните покани за емигранти не спасиха концерта

Вместо да спечели пари, Лили Иванова е загубила доста сериозна сума от концерта си в легендарната френска зала „Олимпия”, научи „Уикенд” от хора от екипа й. Оказа се, че естрадната примадона е „на минус” с над 100 000 евро от шоуто, провело се на 24 май в Париж.

Причината са слабите приходи от продажби на билети. Както „Уикенд” разкри тогава, за концерта са пласирани по-малко от 850 билета. На практика „Олимпия” е била напълнена с покани на ВИП гости, а дни преди спектакъла френското посолство е раздавало билети на всеки емигрант, който пожелае да отиде. Наемът на залата и разходите по настаняването на певицата, екипа и придружаващите официални гости пък възлизали на десетки хиляди евро. В крайна сметка, като се тегли чертата, се оказало, че масрафа е направил иконата на българската музика малко по-бедна.

„За Лили това няма особено значение. Тя печели достатъчно добре от останалите си изяви. За нея концерта в зала „Олимпия” има по-скоро сантиментална и морална стойност”, разясняват нейни колеги. Така или иначе, тя си остава единствената българска звезда, която два пъти е изнасяла напълно самостоятелен концерт в залата.

Междувременно стана ясно, че родната естрадна прима ще получи френски Орден за изкуство и култура, степен „Офицер”. Това стана ясно в сряда, когато звездата благодари за оказаната чест чрез социалните мрежи. „Благодаря на г-жа Катрин Пегар – Министър на културата на Френската република, на н. пр. г-жа Мари Дюмулен – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България и на Френската държава, за уважението, отношението и номинирането ми за носител на Орден за изкуство и култура, степен „Офицер”! За мен е изключителна чест!”, е написано на официалната страница на естрадната легенда.

„Това отличие е признание за Вашата изключителна кариера и за отпечатька, който оставяте от десетилетия насам върху българската песен и култура. С Вашия незабравим глас и като любима фигура на няколко поколения, Вие олицетворявате с рядка постоянност високите художествени стандарти и верността към публиката.

Орденът за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. Приемайки Ви сред своите „Офицери”, Франция отдава почит на Вашия талант и признава забележителния Ви принос към културния диалог, към който нашите две страни са толкова привързани”, пише в писмото, което Лили е получила по повод номинацията си, подписано от Мари Дюмулен.

Признанието идва след втория концерт на Лили в престижната парижка зала „Олимпия”, провел се на 24 май. Този орден, степен „Офицер” още преди две години бе връчен на друга голяма родна певица – оперната прима Соня Йончева. Същата година го получи и шефката на Софийската градска художествена галерия Аделина Филева.

Режисьорите Камен Калев и Галин Стоев, писателят Георги Господинов, както и диригентът и бивш министър на културата Найден Тодоров, също са носители на ордена, но със степен „Кавалер”. Това отличие, чието оригинално наименование всъщност е „Орден за изкуство и литература”, се присъжда от Министерството на културата на Франция на творци със значим принос към изкуството и литературата и има три степени: кавалер, офицер и командьор.