Мороне идва с двама гардове

Известният италиански актьор Микеле Мороне идва с двама бодигардове у нас, пише „Телеграф“.

Звездата от еротичния трилър „365“ подновява музикалната си кариера и стартира турнето си от Пловдив. Той обяви новината в специален лайв в Инстаграм заедно с продуцента Кирил Кирилов.

Изисквания

Секссимволът ще направи концерт в зала „Колодрума“ на 5 декември 2026 г. „Това ще му е първият голям концерт от много време насам. Ще излезе на сцената с чисто нов албум и много изненади. Ние се познаваме от много време и от 2 г. водим преговори, но графикът му за снимки е претрупан и чак сега успяхме да планираме дати. Микеле пази хубави спомени от България, но когато снимаше филм с Меган Фокс, нощем фенки са му чукали на вратата на стаята в хотела и заради това сега каза, че идва с лична охрана“, разказа Кирилов. Иначе няма изисквания към храни и напитки, само хотелът да е минимум 5 звезди.

Договор

Българинът и неговата компания „Ажур Пико“ са подписали ексклузивен договор с Микеле Мороне за цялото му европейско турне. След концерта в Пловдив ще бъдат обявени два рецитала в Истанбул за Свети Валентин. „На 13 и 14 февруари ще пее в една уникална зала, в която скоро е бил Травис Скот. После ще минем през Будапеща, Букурещ, Виена, Лондон...“, издаде още Кирил. Преди да дойде в България, през октомври е премиерата на филма „Мазерати“, в който Мороне си партнира с Ал Пачино и други световни звезди. После излиза проектът с Меган Фокс, заради който ги набедиха за гаджета, и много рекламни клипове.