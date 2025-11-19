На косъм от смъртта: Деси Цонева полетя от дърво в Бояна и се озова в „Пирогов“ https://hotarena.net/laifstail/na-kosam-ot-smartta-desi-coneva-poletya-ot-darvo-v-boyana-i-se-ozova-v-pirogov HotArena.net

„Паднах в неделя от високо дърво в гората на Бояна.“ Това разкри за „България Днес“ Деси Цонева.

Внучката на легендата на родния театър и кино Коста Цонев посочи още, че това е „третото й поред падане за една година“. Дъщерята на покойната емблема на БНТ Димитър Цонев разказа, че често прави разходки сама или с някое от децата си в тази гора.

„Времето беше хубаво, грееше слънце, спрях колата и слязохме да се поразходим с детето ми. Видях едно превито дърво и кой знае защо, реших да се снимам на него. Покатерих се, но кората и стволът му явно са били изгнили, защото полетях надолу от три метра“, описва страшната случка Цонева.

Тя добавя, че „паднала по гръб и почти 30 минути не можела да си поеме дъх“.

„Лежах бездиханна на земята, а горкото ми дете, то само обикаляше около мен, даваше ми вода, беше много уплашено...“.

„Когато продишах, позвъних на мъжа ми да дойде да ни прибере. Той пристигна и ми каза после, че в първия момент съм му заприличала на „омаломощена кошута с малкото си“, намира сили да се пошегува Деси Цонева

В „Пирогов“ лекарите установили натъртване на ребрата и на гръбначен прешлен. „Слава Богу, че е малкият дявол. Можеше да е нещо много по-сериозно. Но аз имам много силен гръб и това ме е спасило, правя редовно упражнения по метода на Планк за здрав гръбнак, аз съм стегнала при падането максимално мускулите на гърба си“, пояснява внучката на покойната тв говорителка от 1 златните години на БНТ Анахид Цонева.

„Но болката е много силна. Не мога да спя легнала. Не пия обаче болкоуспокояващи, само първия ден. Защото смятам, че организмът най-добре се справя сам с болката и колкото повече е мобилизиран, толкова по-бързо се възстановява“, убедена е Деси Цонева.

Красивата брюнетка изреди за вестника и другите си инциденти, един от които е бил по време на зимната й ски ваканция. Той обаче завършва със счупване на шиен прешлен след жесток камшичен удар. „Цял месец ходих с яка на врата“, казва Цонева.

Най-интересното е, че само преди месец в любимата й боянска гора й се случил и друг сакатлък. „Стана заради това, че бях забила поглед в телефона си. Спънах се, паднах и си ударих лошо коляното. Размина се без счупване, но ме боля много и куцах“, изля мъката си Деси.

Тя обаче се безпокои, че започнала да усеща болки и в областта на шията. „Ще отида да се видя на ядрено-магнитен резонанс, за да не би да имам травма и на врата“, зарича се Цонева.