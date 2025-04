Над 800 българи посетиха събитието „Кариера и живот – Защо в България?“ на Bulgaria Wants You в Мюнхен https://hotarena.net/laifstail/nad-800-balgari-posetiha-sabitieto-kariera-i-zhivot-zashto-v-balgariya-na-bulgaria-wants-you-v-myunhen HotArena.net

Рекорден брой компании и институции подчертаха значимостта на инициативата за създаване на по-добри условия за завръщане и развитие в родината

Платформата Bulgaria Wants You, създадена от Андрей Арнаудов и Иван Христов, отбеляза огромен успех със своето събитие „Кариера и живот – Защо в България?“ в Мюнхен вчера, 27 април 2025 г. Над 800 българи от цяла Германия се събраха в сградата на MTC World of Fashion, за да се срещнат с представители на българския бизнес, институции и изявени личности, обединени от мисията да покажат възможностите за завръщане и професионално развитие в България.

Събитието беше официално открито от Андрей Арнаудов и журналистката Деси Стоянова, които подчертаха значението на личния избор и на информираното решение за бъдещето. В рамките на форума десетки вдъхновяващи лектори споделиха своя опит и визия за България като страна на реални възможности.

Кметът на Бургас Димитър Николов акцентира върху новите перспективи за професионално развитие у нас и призова сънародниците в чужбина да се доверят на България, която се променя и развива с бързи темпове.

Предприемачът Андрей Бъчваров описа успеха като „айсберг“ и окуражи младите хора да не се страхуват от скритите трудности по пътя към целите им.

Трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова подчерта, че „можем да изградим едно по-добро място там, където са нашите корени“ чрез своите мечти и глас. Актьорът и продуцент Юлиан Костов разказа за своя път от Варна до Холивуд, като припомни, че българският талант няма граници.

В рамките на събитието се проведоха и ключови дискусионни панели, включително за бизнес климата в България, развитието на здравния сектор, както и бъдещето на регионалното развитие. Министърът на енергетиката Жечо Станков също сподели своя професионален път и опита, натрупан в Германия, който днес влага в развитието на България.

„Кариера и живот – защо в България?“ в Мюнхен се отличи като най-институционално представеното събитие на платформата досега – представители на няколко общини и министерства, заедно с над 30 компании и институции от България, представиха конкретни предложения за работа, инвестиции и професионално развитие.

Bulgaria Wants You продължава своята мисия да свързва българите по света с родината и да показва, че България е достойна опция за живот и кариера. Следващото голямо събитие на платформата ще се проведе на 14 юни 2025 г. в София. Форма за регистрация и повече информация за предстоящи събития е налична на сайта bulgariawantsyou.com.