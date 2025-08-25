Последни
Надарена психоложка мотивира Алдаир от "Левски"

Алдаир Невеш от "Левски" през октомври ще навърши 26 години. Той е неизменен титуляр в синята селекция. Най-голямата му мотивация се нарича Мариана Маркеш. Тя е специалист по психология и определено е надарена в бюста. Подкрепя играча неизменно и гледа всеки негов мач, пише България Днес. 

"Любовта на живота ми", твърди самата Мариана в инстаграм профила му. Той й отвръща с "Обичам те". Мариана със сигурност ще надъхва Алдаир и преди реванша с "АЗ Алкмаар" от Лигата на конференциите. Двубоят е този четвъртък.

