Нагла схема: Мургави майстори одраха Мис Тяло с 500 евро

Мургави електричари поискали 500 евро за смяната на един контакт от носителката на титлата „Мис Тяло“ Мария Димитрова.

На всичкото отгоре контактът бил закупен от единия син на красавицата, а двамата работници не направили нищо друго, освен да го монтират.

За случая алармира пред „България Днес“ потърпевшата клиентка на услугите на столичните майстори.

Почти 1000 лева за един сменен контакт хвърлят в пълен ужас Мария Димитрова. Разговорът между нея и работниците преминава на висок тон, а те отказват да напуснат жилището, преди да получат поисканата сума. Въпреки че нямат нито касов апарат, нито отличителни знаци на фирма – единият е облечен с бяла тениска с надпис „Italia“, а другият е по къси гащи и черна тениска.

Мария открива въпросните майстори случайно чрез интернет търсачка, без препоръка от близък човек. Прибирайки се от работните си ангажименти през деня, тя установява проблем с електрическата инсталация. За да провери дали причината е в бушоните, контактите или другаде, се обажда на първата излязла в интернет оферта за електротехнически услуги. Надява се, че щом фирмата е позиционирана на челно място, вероятно има добри отзиви и репутация.

Малко по-късно в жилището пристигат двама мургави работници, които предварително не уточняват цената на посещението и ремонта. След оглед става ясно, че проблемът е в един от контактите – елементарна повреда, чието отстраняване отнема не повече от три-четири минути. Един от синовете на Мария купува нов контакт, а един от майсторите го монтира.

Проблемът е решен и по всичко личи, че ситуацията ще приключи спокойно и без напрежение. До момента, в който викнатите майстори обявяват баснословната сума от 500 евро за извършената работа.

Следва скандал, който продължава дълго, докато работниците накрая „се съгласяват“ да вземат исканите 500 евро и да си тръгнат, а Мария най-сетне да се отърве от тях.

„Хора, внимавайте да не се случи и на вас. Бъдете много внимателни как подбирате работниците си, откъде ги намирате и предварително уточнявайте всички условия, а не да разчитате на принципа „ще се разберем после“, отправи послание пред „България Днес“ Димитрова.

Чрез своята фондация „Дева Мария“ тя подкрепя хора в нужда, социално уязвими групи и значими благотворителни каузи.