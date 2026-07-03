Нашенец спасява Джокович! Плешив милионер от България учи сърбина на морална сила

Константин Стоянов е включен в екипа на легендарния тенисист за "Уимбълдън", мисията засега е успешна

Богат българин от Монако преподава уроци на най-великия тенисист в историята на аристократичния спорт Новак Джокович.

Немският възпитаник от Университета в Кьолн Константин Стоянов, изненадващо за всички наоколо, цъфна по време на тренировката и загрявката на носителя на 24 титли от "Шлема" преди двубоя му от II кръг срещу Стефанос Циципас на свещената трева в Лондон. Непознатият за мнозина мъж мигновено предизвиква оживена реакция сред журналистите на корт №7. Изненадата е голяма, защото не всеки може да бъде част от екипа на великия Ноле и да стои в непосредствена близост до него, като му говори поучително.

"Този пич никога досега не е бил заедно на турнирите с Новак", коментират на всеослушание репортерите от Белград, които от години неизменно следват историческите подвизи на бившия №1 в тениса по цялото земно кълбо. По-паметливите от тях обаче припомнят, че господинът от съседна България за кратко е бил част от щаба на Джокович още през 2018 г., но никога не е присъствал на негови тренировки и официални мачове.

Стоянов ръси съвети на Джокович (с хавлията на главата)

Бърза проверка в глобалната мрежа показва, че новото лице в отбора на спортната икона е доказан фитнес треньор, със задълбочени познания в психологията. Стоянов е бакалавър по "Бизнес администрация" и има повече от 25 г. опит като инвеститор на капиталовите пазари.

Той отдавна не живее в България, а последното десетилетие е съгражданин на родната тенис легенда Григор Димитров в Монте Карло.

Установява се в Монако, когато създава инвестиционната компания Crown Ocean Capital. Чрез нея Константин управлява скъпоструващи имоти на аристократични семейства и благородници от цяла Европа.

Преди да открие офиса си в княжеството, българинът е член на борда на технологичната компания "1plusX". Кариерата му на финансовите пазари започва в немска фирма за изследвания и инвестиции, където е оперативен директор.

Появата на Константин на корт №7 учуди всички

Но истинското поприще и звание на Стоянов не са международните борси, а курсовете за развитие на върхови постижения. През годините българският бизнесмен открива, че притежава уникални умения да преподава за силата на духа, волята и за стимулиране на мотивацията за победа, когато си подложен на силно натоварване и напрежение. Вземането на трудни решения за секунди, когато тялото е изтощено и на разположение в арсенал от оръжия имаш само психическата издръжливост, е основна част от курса на Стоянов. Консултациите му съчетават елементи на психологическа подготовка и физическа кондиция, като комбинацията от двете да бъде постигането на максимална ефективност. Неофициалното звание на българския предприемач е "треньор за постигане на върхови постижения".

Това го прави атрактивен за 7-кратния шампион на "Уимбълдън" Новак Джокович, който от 2024 г. няма постоянен треньор. Преди 2 г. сръбският тенисист се раздели с дългуча от Сплит Горан Иванишевич, с когато бяха заедно една петилетка и спечелиха 10 титли от Големия шлем. Последва истинско фиаско в следващите турнири, където Ноле безапелационно бе размазван от новите доминатори в тениса Яник Синер и Карлос Алкараз.

Ясно бе за всички, че рекордьорът по отличия в тениса трябва да промени нещо кардинално в подготовката си, за да върне старата си слава, което предвид напредналата му възраст звучи почти невъзможно. За целта роденият през 1987 г. в Белград най-известен сръбски спортист залага на българина Константин Стоянов.

Бизнесменът с богат опит в борсовата търговия е немски възпитаник от Университета в Кьолн

И се оказва прав. За час и половина Новак размазва Циципас с 3:0 сетове, без да се изпоти. Внушителната победа срещу гръцкия съперник, който дълги години бе част от елита на тениса, постига с учудваща лекота и положителна енергия на корта. През цялото време Ноле е усмихнат и в добро настроение. Даже му остава време да си прави шегички с едно от момичета на игрището, което му помага да отреже лепенка на дясното му рамо, а публиката избухва в смях. Кардиналната промяна в менталната нагласа на Джокович, който на предишни турнири най-често бе унил, посърнал и изнервен без видима причина, се дължи на нашето момче.