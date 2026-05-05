Наталия Гуркова избра "Топмодел на България" 2026

Наталия Гуркова също бе част от журито, което реши Никол Димитрова да се окичи с короната

"Победителката е с моделска визия - висока, слаба, със специфично лице и излъчване, което в момента точно се търси за модели." С тези категорични думи модният експерт и дългогодишен професионалист в бранша Ирина Папазова обобщи избора си като жури след финала на конкурса "Топмодел на България" 2026, разкривайки защо чаровната Никол Димитрова се окичи с короната.

Бляскавото събитие, организирано от певеца и пиар Владислав Славов, се проведе в сърцето на столицата миналата сряда и събра елита на модния и светския живот. Сред членовете на журито бяха още "Мис България" 1998 Наталия Гуркова, пиар експертът Десислав Димитров, "Мистър София" 2025 Диего Иванов и фитнес инструкторът Асен Николов от "Диви и красиви", които оценяваха участничките по международни стандарти.

Още с появата си на сцената Никол показва, че е различна.

"Има два типа модели - за модни ревюта и комерсиални - за реклами. Никол е по-скоро от първите. Това е типажът, който търсим в нашата професия", подчерта Папазова пред "България Днес" и допълни:

"Тук не търсим миска, а модел - водеща е моделската визия и насоченост".

21-годишната красавица от Бургас не е случайно име на сцената. Дългокраката брюнетка вече има сериозна визитка зад гърба си - носителка е на титлите "Мис България - Разград" 2025 и "Мис България - Созопол" 2023, участвала е и в "Лице на София", както и в "Лейди България", където печели отличието "Лейди Бест Пърформанс" за най-добро представяне. Никол е категорична, че камерата и сцената са мястото, където се чувства най-естествено. Любопитното е, че извън модата хубавицата има съвсем различен път - студентка е по програмиране в Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров". В свободното си време пее, танцува и активно се занимава със спорт, като пет години тренира баскетбол. Амбицията й също излиза извън рамките на стандартното - тя иска да бъде пример за младите и да разчупи стереотипа, че моделите разчитат само на външност. Вярва, че успехът идва с дисциплина, интелект и характер.

Бъдещето на бургазлийката според Папазова е повече от обещаващо:

"Никол определено има потенциал да работи в западна агенция. Вече действаме в тази посока да я предлагаме на международни пазари".