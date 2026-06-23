Ненчо Балабанов: Още съм в болница! (Оздравява с кубчето Рубик)

„Още съм в болницата, но вече се чувствам много по-добре.“

Това каза за „България Днес“ Ненчо Балабанов. Популярният комик и водещ на „Сделка или не“ бе хоспитализиран преди две седмици с вирусна бронхопневмония и 40-градусова температура. Сега един от любимците на българските зрители звучи бодро и по думите му се възстановява успешно. „Най-интересното е, че много ми помогна реденето на кубчето на Рубик. Като съм спрял принудително от свръхдинамиката, в която се намирам, то се нарежда по-добре. Отдавна исках да го наредя, но все не ми оставаше време. А в болницата най-накрая го направих. Освен кубчето

си подредих и приоритетите

сподели за вестника Балабанов.

Той признава, че боледуването е нарушило сериозно творческите му планове, но не го приема драматично. „В супердинамиката и суперзабързаното ежедневие малко забравяме да мислим за себе си. И този период го приемам една идея по-мъдро и по-позитивно, въпреки че наистина не е никак добре да се разболееш в средата на лятото от пневмония, но всяко зло за добро. Взимам полезното и от тази ситуация“, заключава философски популярният актьор и тв водещ. Боледуването, добавя той, му е дало урок как да почива малко повече от големите натоварвания, за да зареди успешно батериите за следващите.

Ненчо Балабанов вече предвкусва лятната ваканция - по съвет на лекарите на море, редувано с планина. „За да се прочистят напълно дробовете и да се възстанови имунната система“, пояснява водещият на „Сделка или не“. „Добре е, че следва лято, а не януари или февруари, когато щеше да бъде брутално след такова боледуване“, смее се Балабанов.

За „България Днес“ актьорът каза още, че засега няма намерение да спира цигарите.

„Пуша, да, но умерено“, подчерта той. По думите на популярния комик постът и снимките от отвеждането му на носилка в болницата са „уплашили много хора“. „Малко като гръм от ясно небе ми дойде тази болест. Опитвах се да се оправя накрак, но този път за съжаление не се получи. Зодията ми е такава, че първо опитвам да минат накрак нещата, но отгоре ми беше казано: „Сега това няма да стане. Спри се за малко, зареди се, почини си и след това продължавай напред“, разказва актьорът. „Всички колеги ми се обадиха. Качих и второто видео, за да покажа, че не съм умрял и съм добре“, шегува се тв водещият.

Балабанов не крие, че близките му били много уплашени от състоянието му. „Жена ми беше много притеснена. Идва всеки ден, носи ми вкусна домашна храна. Отвори ми се невероятен апетит. Мога да изям целия свят! Лекарите ми казаха, че мога да ям всичко и не трябва да пазя диета. Организмът ми сам показва от каква храна има нужда“, радва се успешно възстановяващият се Ненчо Балабанов.