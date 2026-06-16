Неочакван обрат: Кристиан Костов се прекръсти, а истинската причина ще ви остави без думи

Певецът Кристиан Костов се прекръсти и вече ще се казва Kain, обяви самият той.

Това се случи месец след като бе единственият българин в празничния рецитал за 70-годишнината на „Евровизия“ във Виена, спечелена от колежката му Дара.

Бягство

„Kain не е колаборация. Kain е моята нова марка артист. Това е нова глава в кариерата ми и творчески свят, който градя тихо от дълго време. Отсега нататък ще издавам музика по различни начини. Понякога като Кристиан Костов, понякога като Kain, а понякога като Kain и Кристиан Костов заедно. Името всъщност идва от KristIAN. Никога не съм искал да бягам от собственото си име или от пътуването, което ме доведе тук. Това не е бягство, а трансформация. Kain притежава едновременно сила и мекота, а значението зад името е много силно за мен. Можете да го потърсите“, споделя изпълнителят в инстаграм профила си.

Първият проект под името Kain носи загадъчното име Shh – едновременно нов музикален сингъл и първи авторски аромат на артиста.

Премиера

Идеята се ражда от въпроса: „Ако музиката и светът на Кристиан можеха да имат аромат, какъв би бил той?“. В създаването на аромата Крис участва активно във всеки детайл – от концепцията и ароматната композиция до дизайна на флакона и опаковката. Резултатът е модерен унисекс аромат с мистериозен характер, който съчетава свежи зелени нотки, деликатни флорални акорди, топлина и елегантни кожени нюанси. По време на специалната премиера гостите ще имат възможност първи да се докоснат до света на Kain, да усетят новия аромат Shh, да чуят историята зад неговото създаване и да станат част от едно емоционално музикално преживяване с изпълнения на живо на новата музика на артиста.