Нина Добрев шокира с чаша вино и опасни йога пози! (ВИДЕО)

Нина Добрев показа как се правят упражнения от йогата със стъклена чаша, добре напълнена с бяло вино.

Минути след като обнародва уменията си, социалните мрежи гръмнаха от възторг какво може българската звезда в Холивуд.

Баланс

Нина Добрев показва цяла поредица от упражнения за трениране на равновесието. Тя демонстрира, че може да задържи чашата не само с ръцете, но преди всичко – без да ги използва. Слага виното на коленете, дупето, раменете и бедрата. Държи столчето на стъклената чаша със зъби или балансира с него само с един пръст.

Накрая шеговито заключава с обръщение към милионите си фенове по света: „Трябва да контролирате приема си на алкохол“.

Феновете още помнят как актрисата преди 13 години в шоуто на Конан О’Брайън демонстрира уменията си по йога, като използва тв водещия за „гимнастическа стена“.

Планове

Нина Добрев продължи с шегите. Тя написа какво обича да прави за забавление:

„Пия кафе, отивам на фитнес, пускам кратки клипчета на двете си приятелки и се отдавам на провалени планове.“

Това даде повод на фенове от цял свят да я питат дали не намеква, че вече има ново гадже, заради което плановете ѝ пропадат. Засега звездата мълчи по въпроса.