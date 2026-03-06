Общ любовник скара ергенки

Една от най-одумваните участнички от миналия сезон на „Ергенът“ - Анна-Мария Граченова, разказа болезнената история за края на връзката си с автомобилния състезател Иван Влъчков и предателството, което идва от най-близкия й човек - приятелката й Косара Тончева, с която се сближиха в предаването.

Любовната история между Анна-Мария и Иван приключва тихо, но болезнено. Според красавицата проблемите се трупали дълго време, а усещането за сигурност във връзката постепенно изчезнало.

„Най-голямата ни грешка е, че позволихме на твърде много хора да вземат активно участие в отношенията ни. С времето осъзнах, че нямам стабилност и сигурност в тази връзка. Пример за това е, че спуках гума и му звъннах да ми помогне, а той ми отвърна да се обадя на „Пътна помощ“. Нямам нужда от човек, който ме кара да се оправям сама“, признава хубавицата.

Анна-Мария разказва, че повече от месец се опитвала да говори за проблемите им, но не получила реакция. Краят на връзката идва неочаквано и без истински разговор. Анна-Мария пише на Иван съобщение, в което признава, че не се чувства щастлива. Отговор обаче не последвал. Целият ден минал в мълчание, а вечерта Иван се появил в дома й с нейните вещи. „Донесе ми нещата и така приключихме“, спомня си устата ергенка. Малко след раздялата тя вижда Иван с друга жена.

„След около месец го засякох случайно в заведение с нова жена и тогава го блокирах навсякъде“, разкрива тя. Тогава решила окончателно да затвори тази страница от живота си, но е преживявала тежко раздялата. Тогава до Анна-Мария била най-близката й към онзи момент приятелка Косара, с която след „Ергенът“ даже заживели заедно в една квартира.

Истинският шок за Анна-Мария идва, когато разбира от свои близки, че нейната приятелка Косара е поддържала връзка с Иван след раздялата. „Разбрах, че са си писали и са се чували. Тя му е казвала как съм, дали плача, дали се храня, какво правя“, разкрива с болка Анна-Мария. Двамата дори започнали да излизат заедно, а Анна-Мария неколкократно ги е засичала в дискотеки.

Когато Анна-Мария разбрала, че съквартирантката й поддържа контакт с Иван и попитала Косара директно, тя първоначално отрекла.

„Беше изтрила чатовете помежду им“, споделя Анна-Мария. По-късно Косара признала, но дала различно обяснение - че се опитвала да помогне двамата отново да се съберат.

„Каза, че го правела, за да ни събере, но аз не й повярвах. Ако е било така, нямаше да продължава да се вижда с него“, казва огорчената ергенка. След този момент хубавицата решава да прекрати приятелството и дори се изнася от жилището, което делели. За Анна-Мария най-тежкото не е краят на любовта, а предателството на дружката й Косара.

След бурните събития Граченова се опитва да продължи напред и да остави драмата зад гърба си, но признава, че все още не е готова за нова любов, пише „България Днес“.