ЖЕСТОКОСТ! Слави към майката на Ники Златков: Никакви песни няма да изтеглям!

„Няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията.“

Това заяви публично Слави след официалното обръщение на майката на загиналия Николай Златков към Трифонов да премахне незабавно песента, написана за трагедията на „Петрохан“, пише Intrigi.bg.

Парчето се казва „Деца, забравени от Бога“ и макар никъде в текста да не се споменава за случая „Петрохан“, нито поименно да се назовават загиналите, самият Слави я обвърза с трагедията още с излизането й преди няколко дни.

„Един от загиналите в случая “Петрохан” е дете. Момче на 15 години. Бях провокиран от факта, че дълго време голяма част от медиите го съобщаваха просто като труп, а не като един убит и унищожен, неизживян, млад живот! За този и за много други млади животи, загубени или пречупени, помолих Евгени и направихме песен, за да се помни и да не се забравя, че децата са като цветя“, написа Дългия в първия пост, в който промотира песента.

„Деца, забравени от Бога“ набира все по-голяма популярност в сайтовете за видеосподеляне, макар масово отзивите да са негативни. „Подигравате се с трагедията на хората!“, „Все си мислех, че сте стигнали дъното и няма повече, но вие винаги успявате да ме опровергаете!“, „Не ви ли е срам?! Лесно се пее за чуждата болка! Използвате една трагедия за личен пиар?!!“, гласят част от стотиците коментари относно песента.

Само няколко часа след излизането й в мрежите, отзвукът на майката на загиналия Николай Златков – Ралица Асенова, не закъсня:

„Слави Трифонов обръщам се към вас, защото с изключително възмущение разбрах, че сте създали песен, в която се използва трагедията, отнела живота на нашите деца. Това се случва въпреки факта, че в първите дни след случилото се Вие публично направихте тежки внушения и обиди по адрес на убитите.

Преди две седмици във Вашата медия отново беше обсъждан случаят „Петрохан“, като отново бяха направени твърдения, които дълбоко нараниха нас – семействата на загиналите.

Днес си позволявате да създавате песен, използвайки смъртта на нашите деца. Що за нахалство?

КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМ:

Смъртта на детето ми и трагедията, сполетяла всички близки, с жестокото шесторно убийство да бъдат използвани по какъвто и да било начин – нито в песен, нито в политически или медийни внушения.

Паметта на Ники не е средство за публичност, политическа пропаганда или медийни интерпретации.

Затова настоявам песента да бъде незабавно премахната от публичното пространство, както и да бъде прекратено всякакво използване на смъртта на сина ми за каквито и да било цели“.

Малко по-късно дойде и отговорът от самия Слави Трифонов, който отказа да изтегли „Деца, забравени от Бога“:

„Дълбоко съчувствам на близките на загиналите в трагедията в Петрохан. Направил съм песен, защото така го чувствам и така го разбирам. В песента няма нито едно име и, обективно погледнато, тя е за всички опропастени и унищожени детски животи.

В края на клипа на песента съм написал това, което мисля. И то е, че децата са като цветя. Не трябва да позволяваме на никого да ги мачка и трябва да ги пазим, защото те са толкова крехки.

И няма да изтеглям никакви песни отникъде, както и няма да променя мнението си за педофилията“.

Изявлението му във Фейсбук бе сметнато за изключително жестоко и нехуманно, а социалните мрежи са залети от обидни коментари и жлъч към Трифонов.

Днес майката Ралица Асенова призова гражданите на мирен протест на 13 март от 17.30 ч. пред Съдебната палата в София заради отказа на властите за достъп до телата на загиналите на „Петрохан-Околчица“.