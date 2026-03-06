ЛЕДЕН ДУШ: 600 евро сметка за ток получи майката на покойната Даная

Почти 600 евро сметка за ток се наложи да плати Ани Стоянова - майката на починалата в "Пирогов" 15-годишна Даная. Сумата е като леден душ за родителката, която след два месеца ще отбележи три години от кончината на дъщеря си.

Даная си отиде през месец май 2023 г., след като е приета в спешната болница с мозъчен хематом. Страдала е от рядко заболяване, водещо до по-бавно съсирване на кръвта. Случаят предизвика обществено недоволство поради съмнения за неадекватно лечение, забавяне на животоспасяващ медикамент и административни пропуски, довели до проверки от "Медицински надзор".

След близо тригодишно ходене по мъките нов проблем се стоварва върху главата на Ани. Колосалната сметка за ток идва като гръм от ясно небе и се оказва двойна на максималните сметки, които досега Стоянова е плащала за отопление през най-студените месеци.

"Важно е да уточня, че живея в сграда без Акт 16 на промишлен ток с 20% завишение на цената. За четвърта година вече съм така, но в сравнение с минали години сумата е двойно по-висока. Най-много сме плащали около 600 лв., а сега сумата е същата в евро. Знаем, че плащаме по-скъп ток по това време на годината и винаги е било така, но последната сметка буквално ме вкара в недоумение", сподели пред "България Днес" майката на Даная, която взе благородното решение да дари органите на дъщеря си и да спаси четирима души, чакащи животоспасяващи трансплантации.

Апартаментът на Ани е 115 квадрата и отоплението е с три климатика.

"Малко над средната консумация имаме за 4-членно семейство. Стоим на топло, признавам си, но близо 600 евро мина психологическата граница. Сигнализирахме енергото, но все още нямаме обратна връзка", разказа Стоянова.

И съседи на Ани са с по-високи сметки, но не всички.

"Платихме, нямаше как. Вероятно наистина се е получила грешка, както се твърди, защото други платиха много ниски суми. Надявам се надписаното да се калкулира в следващите сметки и да се приспадне, както е най-резонно да се направи", изрази надежда пред вестника Ани Стоянова.