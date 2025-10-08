Октоберфест откача по „Сен Тропе“ на Азис

Клипове в социалните мрежи показват как тълпи от хора в Германия се забавляват на хита „Сен Тропе“.

Песента на Азис зарадва присъстващите на един от най-големите фестивали в страната -Октоберфест.

Нищо не можа да попречи на празненствата и забавленията в Мюнхен — нито дронове, нито бомбени заплахи, нито размирици. В крайна сметка всички се обединиха около песента на Васил Троянов Боянов, по-известен на широката аудитория като Азис, и един от най-известните му хитове — „Сен Тропе“.

„Всички са на Сен Тропе, други на Малдивите, във Дубай пък третите“, се пее в текста, но се оказва, че има и четвърта локация - Мюнхен. „Така ли беше и в другите тенти?“, пита един от служителите на фестивала, които сподели видео от забавата около „Сен Тропе“ с огромна халба бира в ръка.

За съжаление хитът не беше в изпълнение на самия Азис, а на певица от мероприятието, но това по- никакъв начин не попречи на хората да се веселят и наслаждават на музиката, писа „Телеграф“.