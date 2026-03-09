Орлин Горанов преживя АД под небето: Никога няма да забравя този ужас

Истински ад във въздушното пространство над Атланта преживя певецът Орлин Горанов по време на турне в САЩ. В събота, докато лети със самолет за участие в американския щат, изпълнителят изпитал ужас, който винаги ще помни.

След като полетите им закъснели, с екипа му попаднали в силна гръмотевична буря над Атланта. Самолетът кръжал дълго време над града, докато пилотите се опитвали да намерят прозорец за кацане.

"Напрежението в самолета се усещаше във въздуха, бурята беше мощна, а времето минаваше и хората просто не бяха на себе си", разказва за преживяното любимецът на поколения българи.

В един момент станало ясно, че горивото вече е на критичния минимум и трябва спешно да се отклонят. Били насочени към Шарлът - на близо 300 км от Атланта. Непредвидената ситуация вцепенила от страх пътниците: "В самолета настъпи тишина, онази тишина, в която всеки се моли наум. Абе... ад... честно ви казвам...", споделя още изпълнителят на вечния хит „Светът е за двама".

За щастие кацнали благополучно, презаредили и продължили. Споменът за изживения ужас обаче ще остави траен отпечатък в съзнанието на звездата.

„Никога няма да забравя уплахата в очите на хората, но и огромното облекчение, когато стъпихме на земята", категоричен е Орлин.

Стресът не попречва на Горанов да стигне навреме за концерта си за радост на многобройните фенове зад граница. Като истински професионалист той пее от сърце и душа както цял живот го е правел.

„В ритъма на музиката всичко се върна на мястото си и отново се свързахме с вас. Благодаря на Люси и Христо за топлото посрещане. Благодаря на организаторите", позитивен е певецът, който продължи турнето с пълна сила в Сан Франциско, където зарадва дамите на празника на жената.