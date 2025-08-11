От риалити герои до… Джаферович въртят кебапчийница в центъра на София

Семейството на Ваня и Евгения Джаферович е типичен пример за риалити семейство. И двамата са участвали в редица популярни телевизионни шоута, сред които „Сървайвър“, „Игри на волята“ и т.н., но в момента са извън светлините на прожекторите.

Ваня идва у нас като футболист на клуб „Берое" преди 20 години. Дъщеря им Лея се роди на 11 февруари 2012 г. - половин година преди Ваня и Жени да минат под венчилото, а синът им Бо дойде на бял свят навръх националния празник 3 март 2015 г.

Евгения, която също участва в „Сървайвър", работи като гримьорка в най-гледаните шоупрограми като „Две капки вода", но след участието й в „Игри на волята" преди три години, не сме я виждали като участник в някое от тях. Основното препитание на фамилията е кръчмата с балканска кухня, която се намира в центъра на София и се радва на добра клиентела. Преди

повече от година семейната двойка отвори заведението "Юго" като името на Югославия на десет метра от Софийската опера и балет. Двамата самоотвержено ремонтираха сами заведението си, а любопитните не можеха да не забележат новата фигура на Жени. Тя е свалила поне 10 килограма от времето, когато участваше в „Игри на волята". Евгения очевидно не набляга на ястията в заведението си, които са от родния край на бившия водещ, пише "Минаха години".

Хит са босненските чевапи, или казано по нашему - кебапчета, но и други ястия на скара изкушават окото като плескавици. Цените са съвсем разумни като за центъра на столицата и навалицата по обед е сериозна.

Преди броени дни 35-годишната Жени внезапно загуби баща си - бивш полицай с името Стоян, но не можа да го изпрати в последния му път, защото цялото семейство бе на отдавна планирано посещение в САЩ. „Смяхме се, говорихме си и се изпратихме за нашето пътешествие с много прегръдки. А за къде бързаше ти, татенце? Всичко си имаш тук - мама, нас с брат ми Павчо, внучетата, Шаги, Коко, Афричка и всички останали животинки, които събирате от години и гледате с много любов под вашия покрив... който ти построи", сбогува се тя с родителя си в социалните мрежи от Америка, където живее част от фамилията на Ваня.

Лея и Бо не се чувстват богоизбрани. Въпреки че родителите им са разпознаваеми: ,,Децата са свикнали да ме виждат по телевизията. Не им тежи нашата известност, защото ги възпитаваме да бъдат нормални хора, без някакви претенции и глезотии. Ходят в обикновено държавно училище, общуват със съучениците си, които също са най-обикновени хлапета. Живеем нормално и сме част от обществото, за никакъв ВИП не може да става въпрос. Звезди са певците, артистите, ние не сме направи нещо кой знае колко забележително."