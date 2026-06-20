Отделна стая за чанти и модели за хиляди евро: Така звездите у нас демонстрират лукс https://hotarena.net/laifstail/otdelna-staya-za-chanti-i-modeli-za-hilyadi-evro-taka-zvezdite-u-nas-demonstrirat-luks HotArena.net

Дизайнерските чанти отдавна са се превърнали в символ на статус и добър вкус сред родните знаменитости. От специално обособената стая за аксесоари на Антония Петрова до впечатляващите колекции на Галена, Николета Лозанова и Биляниш, звездите у нас не крият слабостта си към най-престижните модни къщи в света. Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Saint Laurent и Bottega Veneta са само част от брандовете, чиито модели редовно присъстват в гардеробите им и се превръщат в акцент в социалните мрежи и публичните им изяви.

Историята на едни от най-култовите чанти в света е не по-малко впечатляваща от славата им. Моделът Birkin е кръстен на Джейн Бъркин след случайна среща между нея и тогавашния директор на Hermès по време на полет през 80-те години. Kelly пък носи името на холивудската икона и принцеса на Монако Грейс Кели, след като е заснета многократно с чантата и дори я използва, за да прикрие бременността си от папараците.

По света едни от най-известните почитателки на тези модели са Карди Би, Ким Кардашиян, Виктория Бекъм и Дженифър Лопес. Особено Карди Би превърна чантите Birkin в неразделна част от своя стил и често демонстрира впечатляваща колекция от редки и лимитирани модели.

В зависимост от размера, кожата и наличността цената на една такава чанта може да варира между 10 000 и 35 000 долара, а при някои редки изпълнения сумите са дори значително по-високи. Разликата идва основно от това дали става дума за официалната бутикова цена или за стойността на вторичния пазар, където най-търсените модели често се продават многократно по-скъпо. Рекордът към 2025–2026 г. принадлежи на оригиналната чанта на Джейн Бъркин, продадена на аукцион за над 10 милиона долара.

Сред най-големите любителки на дизайнерските чанти у нас е и Антония Петрова. Носителката на титлата „Мисис България“ от години е известна със страстта си към луксозните марки и дори обособи специално помещение в дома си, предназначено за съхранение на богатата ѝ колекция от чанти и обувки.

Антония редовно демонстрира последните предложения на световните модни къщи, но не се ограничава само до Hermès. Сред любимите ѝ марки са Gucci и други престижни брандове, чиито модели често присъстват във визиите ѝ. Най-често обаче тя може да бъде забелязана с чанти на Louis Vuitton.

Красавицата от години е сред най-верните почитателки на френската модна къща и често посещава Милано, където разглежда най-новите колекции и прави предварителни поръчки на желаните модели. Всяко ново попълнение в гардероба ѝ бързо намира място и в социалните мрежи, където Антония с удоволствие показва последните си модни придобивки.

Сред световните знаменитости една от най-известните почитателки на Louis Vuitton е Дженифър Лопес, която често е забелязвана с емблематичните модели Capucines и Neverfull. Сред фенките на марката са още Риана, Ема Стоун и Софи Търнър, които редовно включват аксесоарите на бранда в ежедневните си визии.

В България също не липсват почитателки на престижната модна къща. Сред тях са попфолк звездите Емилия, Емануела и младата певица Биляниш. Изпълнителката е известна не само с любовта си към дизайнерските чанти, но и към скъпите аромати, луксозните обувки и бижута. Тя не пропуска възможност да покаже най-новите си придобивки в социалните мрежи, а фотосесиите ѝ често включват внимателно подбрани дизайнерски аксесоари.

Любопитното е, че Биляниш не се ограничава само до една марка. В колекцията ѝ могат да бъдат забелязани модели на Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton и други престижни брандове, предпочитани и от редица световни знаменитости.

Сред най-стилните почитателки на дизайнерските чанти у нас безспорно е и Галена. Попфолк дивата отдавна е известна с афинитета си към високата мода и екстравагантните визии. Любимите ѝ марки са Saint Laurent и Bottega Veneta – две модни къщи, които през последните години се радват на огромна популярност сред холивудските знаменитости.

Някои от чантите на Галена спокойно могат да бъдат сравнени с тези, които носят звезди като Хейли Бийбър, Роузи Хънтингтън-Уайтли и Кендъл Дженър. Именно тези световни икони на стила превърнаха моделите на Saint Laurent и Bottega Veneta в едни от най-желаните аксесоари през последните сезони.

Сред най-впечатляващите попълнения в колекцията на Галена е малка черна чанта на Saint Laurent от последните колекции на модната къща. В зависимост от конкретния модел и размера подобен аксесоар струва между 2 500 и 4 500 евро, като някои лимитирани версии достигат и по-високи цени. Модните експерти определят този тип чанти като едни от най-универсалните инвестиции в дамския гардероб, тъй като съчетават класическа визия и актуален дизайн.

Сред любимите марки на Светлана Василева и Тита е Chanel. Цената на някои от емблематичните малки модели на модната къща достига около 8 000 долара, а Парис Хилтън е сред най-големите почитателки на марката и притежава десетки чанти Chanel. Най-скъпата чанта на бранда – Chanel Diamond Forever – е оценявана на около 261 000 долара.

Николета Лозанова е една от най-разпознаваемите български публични личности, когато става дума за луксозни чанти и high fashion стил. Тя често е свързвана с брандове като Dior, като колекцията ѝ включва както класически модели, така и редки лимитирани серии. Напоследък Николета често демонстрира и модерни визии, допълнени с аксесоари на Bottega Veneta и Miu Miu.

В публичното пространство и социалните мрежи тя редовно показва чанти на стойност от няколко хиляди до десетки хиляди лева, като сред най-емблематичните са моделите тип Birkin и Classic Flap – символи на така наречения „quiet luxury“ стил. Цената на някои от най-желаните модели в колекцията ѝ надхвърля 20 000 евро. Освен това Николета често комбинира дизайнерските аксесоари с по-дръзки и модерни визии, което я прави една от най-следените модни фигури у нас.