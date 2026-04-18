ПАЛАТ ЗА МИЛИОНИ! Капитанът на Левски строи любовно гнездо с Мис България

Капитанът на Левски Георги Костадинов е на път да се сдобие с нов дом. Футболистът и половинката му – Радост Тодорова, Мис България 2015 – вече работят по изграждането на къщата на мечтите си в покрайнините на София, пише „България Днес“.

Имотът е закупен след окончателното им завръщане в България в началото на миналата година. Макар че точният етап на строителството не е ясен, проектът е в ход, а двамата отдавна са мечтали за собствена къща. Те решават да направят тази крачка, след като Костадинов се установява отново в „синия“ клуб след дългогодишна кариера в чужбина.

Засега семейството – заедно с малкия им син – продължава да живее в апартамента си в столицата, докато новият им дом стане готов.

Любопитното е, че футболистът лично следи целия процес по строежа. Това не е случайно – преди около година той и съпругата му навлизат в строителния бизнес. През лятото, докато „Левски“ се бори на европейската сцена, Костадинов прекарва голяма част от свободното си време в институции, уреждайки документи и разрешителни за новото начинание. Когато не успява да смогне, Радост поема щафетата.

Днес фирмата им вече е напълно регистрирана, а един от първите проекти, които ще реализира, е именно семейният им дом.

И двамата са израснали в къщи – той в Царево, тя във Враца – и копнеят за свободата и уюта на собствено пространство далеч от градския шум.

Радост активно помага в бизнеса, след като завършва екоикономика в УНСС. Костадинов също има сериозно образование – дипломиран юрист от Софийския университет. Самият той признава, че е бил на крачка от това да се откаже от футбола и да поеме по пътя на правото.

„Баща ми е адвокат. Завърших право в СУ и бях много близо до това да се занимавам с тази професия. Но съдбата ме отведе във футбола“, споделя той преди време.

Сега обаче изглежда, че Костадинов успешно съчетава и двете – спорта и бизнеса – докато гради не само кариера, но и бъдеще за семейството си.