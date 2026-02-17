Сузанита се хвали с ново гадже, трие стари татуси (СНИМКИ)

Фолкпевицата Сузанита трие стари татуировки, а брадърите Сияна и Стефан си нарисуваха буквите на ръцете за Свети Валентин.

Дъщерята на Орхан Мурад си публикува серия от сторита навръх празника на влюбените, за да разкрие, че има ново гадже и иска да заличи всичко старо, а риалити героите пък си публикуваха видео, в което се вижда, че са по-влюбени от всякога, напук на слуховете, че отношенията им са поза.

Мъж

„Нещо, което отдавна трябваше да (НЕ) направя“, пише Сузанита под кадър, на който се вижда, че е заличила с лазер име на нейния врат, както и буква на нейната китка. На последвали снимки тя разкрива и че до себе си има мъж, който я е зарадвал с огромен букет цветя за 14 февруари. Блондинката не разкрива повече за него, но пише под публикацията: „Мислих да се обяснявам в любов... ама ще съм кратка. Мъжът ми е манифестирал някога: Руса, красива, татуирана, перверзна с големи ц*ц*” и хаштаг #любимка.

Заедно

Финалистите от последния сезон на „Биг брадър“ Сияна и Стефан пък не спират да забавляват своите последователни с клипчета, на които разиграват различни сценки. За Свети Валентин те показаха, че са увековечили любовта си с мастило върху пръста на ръката на другия. Любопитна подробност е, че не татуист, а самите те са си изрисували инициалите.