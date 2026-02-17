Петя Буюклиева прати шеф Ангелов в Холивуд: Голям актьор е!

Шеф Ангелов е за Холивуд! Освен че е готвач на всички времена, той е й голям актьор.“

Това отсече пред „България Днес“ феноменалната Петя Буюклиева, която отвя шапките на зрителите в миналия „Хелс китчън“.

Както не малко пъти е споделяла, кулинарният мастър е неин кумир и човек с истинска харизма на шоумен.

„Всеки, влязъл в предаването, има много какво да научи от шеф Ангелов, стига да има желанието да издържи строгия режим. В противен случай - изхвърча от надпреварата“, категорична е любимката от формата, извисила се до почетното четвърто място.

В „Кухнята на ада“ къкри нов, още по-горещ сезон, чийто първи епизод ще се излъчи довечера в ефира на Нова телевизия. Куп мераклии ще кръстосат черпаци в галеща небцето битка за претенциозния вкус на българския Гордън Рамзи. Сред тях са професионални кулинари, хоби ентусиасти, финансист, сладкари, дете на легендарни риалити герои, домакиня и спецове с международен опит, както обявиха от продукцията. В блестящия звезден отбор късмета си ще тестват и музикалната сензация Тото, пиленцето от Монако - Нина, Чикагото и още много други.

„Бях гост в един от епизодите, даже ми дадоха да закривам предаването, но няма да издавам повече. Не ще е лесно на новите участници. Голяма школа е този формат както за известните, така и за специалистите в кухнята, които за първи път излизат пред камера. Очертава се един интересен сезон“, оповести Буюклиева, която отново ще ни забавлява на екран.

Стартът съвпада и с началото на конкурентното риалити по Би Ти Ви „Ергенът“, в което млади девойки се борят за сърцето на трима кандидати.

Да ме прощават и „Ергенът", и разни други предавания, но както каза и шеф Ангелов, просто няма да имат шанс“, смята изпълнителката и допълни:

„Хелс китчън“ дава голямо поле за развитие на всички. Когато и да ме поканят, пак бих се включила“, категорична е музикалната фурия.