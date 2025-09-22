Победителите от „Диви и красиви“ живеят заедно в Перник! Цяло лято са на морето

Любовта най-красивата вихрушка от емоции, е всичко, а най-хубаво е, когато е споделена.

Точно на такава обич се радват големите победители от "Диви и красиви" Джулия и Николай. Топдвойката разби на пух и прах конкуренцията и с право си заслужи титлата "любимци на зрителите".

Експериментът в риалитито явно наистина е успешен, защото двойката разцъфтява и след него. Те просто летят на крилете на щастието, изживявайки моменти, спиращи дъха. Гаджетата могат да се похвалят с още една новина вече живеят заедно в родния дом на Ники.

"Никога не съм вярвала, че ще стигна до Перник наистина, обаче се оказа, че съм го подценила доста това място", на мнение е нежната половинка.

„След формата с Ники, както си планирахме, доста попътувахме. Бяхме много време на морето и по различни дестинации със скъпи за нас хора", похвали се на финала 2-годишната Джули.

И наистина животът на младежите изглежда приказен. Връзката им е хармонична, носи им спокойствие, но и нужната страст, която поддържа огъня жив. Двамата са постоянно заедно и често си правят сладки подаръчета. Един от последните е лаптоп, който Ники купува на Джулия, за да е по-продуктивна.

"Случват се неща, които не могат да се опишат просто с думи. Благодарен съм на това изживяване, че ми се случи, защото наистина не вярвах, че в такава среда можеш да срещнеш любовта. Ето, че стана, и съм много щастлив. Смятам, че съм намерил голямата любов", категоричен е лекоатлетът Николай.

Във формата победителите преживяват емоции, които остават за цял живот. Искрата между тях пламва още на старта на риалитито. Тогава фокусът на Николай е върху две жени Джули и Ивелина. Той обаче прибързва и избира другото момиче, с което продължава напред към състезанията. Джулка, от своя страна, също се загаджва с емоционалния Божин.

Сърцето обаче си е сърце, а с него не можем да се борим. И за двамата участници е ясно пътят им напред е само един до друг. Затова те взимат нелекото решение да разтрогнат връзките си и да си дадат шанс. Това им коства много, но ги дарява с най-ценното истинска любов. Последват много състезания във формата, на които те винаги са първи. И така до финала където печелят вълнуващо приключение до Бали.