Последни
Популярни
Горещи

Победителите от „Диви и красиви“ живеят заедно в Перник! Цяло лято са на морето

https://hotarena.net/laifstail/pobeditelite-ot-divi-i-krasivi-zhiveyat-zaedno-v-pernik-cyalo-lyato-sa-na-moreto-2 HotArena.net
Каролина Церовска
1050
Победителите от „Диви и красиви“ живеят заедно в Перник! Цяло лято са на морето

Каролина Церовска
1050

Любовта най-красивата вихрушка от емоции, е всичко, а най-хубаво е, когато е споделена.

Точно на такава обич се радват големите победители от "Диви и красиви" Джулия и Николай. Топдвойката разби на пух и прах конкуренцията и с право си заслужи титлата "любимци на зрителите".

Експериментът в риалитито явно наистина е успешен, защото двойката разцъфтява и след него. Те просто летят на крилете на щастието, изживявайки моменти, спиращи дъха. Гаджетата могат да се похвалят с още една новина вече живеят заедно в родния дом на Ники.

"Никога не съм вярвала, че ще стигна до Перник наистина, обаче се оказа, че съм го подценила доста това място", на мнение е нежната половинка.

„След формата с Ники, както си планирахме, доста попътувахме. Бяхме много време на морето и по различни дестинации със скъпи за нас хора", похвали се на финала 2-годишната Джули.

И наистина животът на младежите изглежда приказен. Връзката им е хармонична, носи им спокойствие, но и нужната страст, която поддържа огъня жив. Двамата са постоянно заедно и често си правят сладки подаръчета. Един от последните е лаптоп, който Ники купува на Джулия, за да е по-продуктивна.

"Случват се неща, които не могат да се опишат просто с думи. Благодарен съм на това изживяване, че ми се случи, защото наистина не вярвах, че в такава среда можеш да срещнеш любовта. Ето, че стана, и съм много щастлив. Смятам, че съм намерил голямата любов", категоричен е лекоатлетът Николай.

Във формата победителите преживяват емоции, които остават за цял живот. Искрата между тях пламва още на старта на риалитито. Тогава фокусът на Николай е върху две жени Джули и Ивелина. Той обаче прибързва и избира другото момиче, с което продължава напред към състезанията. Джулка, от своя страна, също се загаджва с емоционалния Божин.

Сърцето обаче си е сърце, а с него не можем да се борим. И за двамата участници е ясно пътят им напред е само един до друг. Затова те взимат нелекото решение да разтрогнат връзките си и да си дадат шанс. Това им коства много, но ги дарява с най-ценното истинска любов. Последват много състезания във формата, на които те винаги са първи. И така до финала където печелят вълнуващо приключение до Бали.

Тагове:
Още от Лайфстайл

7 Коментара

17.05.1976г.

преди 58 минути

!!! Какво е бъдещето на район "Люлин"? Говори кандидат-кметът надежда дойчева !!! Използвайте гугъл. България Он Еър. СНИМКА. Ето я Хубавицата надежда дойчева. ГРОЗОТИО надежда дойчева засрамваше Красивата водеща.!!!.

Коментирай

17.05.1976г.

преди 56 минути

Навремето имаше един вестник "стършел". Кога жената е Грозна цопкаш отгоре. Такъв беше лафо. А другио лаф е с чувал на главата. Поздрави от Перник. Тоя Боклук къде те е.б.е не се ли срамува от теб БЕ ГРОЗОТИО Надежда Ддойчева. Раторичен въпрос ю

Коментирай

17.05.1976г.

преди 55 минути

Навремето имаше един вестник "стършел". Кога жената е Грозна цопкаш отгоре. Такъв беше лафо. А другио лаф е с чувал на главата. Поздрави от Перник. Тоя Боклук къде те е.б.е не се ли срамува от теб БЕ ГРОЗОТИО надежда дойчева. Раторичен въпрос .

Коментирай

Копи Пейст

преди 53 минути

!!! Потърпевшият Никола Маринов не е привлечен, като обвиняем – – кандидатката за кмет на Люлин надежда дойчева вкара Никола Маринов в затвора, без нито един документ срещу него. !!!

Коментирай

Йешуа

преди 50 минути

! В престъпната група влиза и една жена. Лицето, Надежда Дойчева, която се занимава с недвижими имоти като нейната задача е да намира така наречените жертви. Фирмата с която оперира е „Кеър ту ю“ ООД. Актуалното състояние на фирмата към 12.10.2021 година е обявена в несъстоятелност, но това не пречи дамата с половинката си, Стоян К., да се ширят в голяма къща под наем в Банкя. Възниква въпросът: От къде имат пари да поддържат този висок стандарт на живот? !!!

Коментирай

17.05.1976г.

преди 49 минути

Тоя Боклук къде те е.б.е не се ли срамува от теб БЕ ГРОЗОТИО надежда дойчева. Раторичен въпрос .

Коментирай

17.05.1976г.

преди 47 минути

Тоя Боклук къде те е.б.е не се ли срамува от теб БЕ ГРОЗОТИО надежда дойчева. Раторичен въпрос .

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.