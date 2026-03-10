Звезда от „Мамник“ разкри как приятел я уреди за ролята

Истинска трансформация преживява главната героиня в хитовия фентъзи сериал „Мамите“.



За да влезе напълно в образа на граничната полицайка Божана, актрисата Екатерина Лазаревска променя външния си вид, изгражда нов характер – и дори взима шофьорска книжка.

„Това е първият проект, в който карам автомобил. Аз си изкарах книжката благодарение на сериала“, признава чаровната Лазаревска в известен подкаст.

Откровението е изненадващо, предвид факта че героинята ѝ почти постоянно е зад волана, шофирайки уверено из тъмните дебри на зловещото село Вракола, където се развива действието.

„Почти през цялото време на снимките бях в тази кола. Смея да кажа, че вече имам опит“, споделя през смях младата надежда на българското кино.

Шофирането обаче не е единственото нещо, което 24-годишната красавица прави за първи път.

„Това е първата ми главна роля и съм огромна късметлийка, защото не съм завършила отдавна. Образите, в които съм влизала преди, са по-малки – започнах с епизодични участия, после минах през поддържаща роля, а сега стигнах и до главна. Това е и първият проект, в който преминах през пълна психофизическа промяна – смяна на цвета на очите, излъчването, походката и начина на говорене“, разказва актрисата, дошла от Северна Македония, за да се развива в България.

В сериала Екатерина си партнира и със своя художествен ръководител – проф. Атанас Атанасов, в чийто клас завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ. Той влиза в ролята на мистериозния Волен Несторов – приятел на бащата на Божана, помогнал за срутването на мина „Злата“, за да предпази съселяните си от мамника.

Самата Лазаревска получава ролята не съвсем случайно. Пръст в цялата история има нейният добър приятел и актьор Владимир Зомбори. Тя е близка и с неговата половинка Весела Бабинова, която зрителите гледат всяка седмица в „Като две капки вода“. Звездното трио дори участва заедно в реклама на „Кока-Кола“.

„По случайност Владо се е срещнал с Кремена – съпругата на продуцента Маги Халваджиян. Тя му е казала, че тече кастинг и им трябва млада актриса. Той ѝ е показал моя снимка, препоръчал ме е и малко по-късно ми се обадиха“, разказва с благодарност актрисата.

Още същата вечер Екатерина получава обаждане от продукцията, а на следващия ден се явява на кастинг. Всичко се случва толкова бързо, че тя почти няма време да се подготви.

„Вечерта преди кастинга с приятеля ми щяхме да ходим на кино – вече бяхме купили билети. Той стоеше на вратата и ме чакаше да се оправя. Изведнъж получавам обаждането. Затворих телефона и му казах: „Калояне, пиши на някого да дадем билетите, защото утре съм на кастинг“, спомня си актрисата за съдбовния момент.

Снимките на сериала продължават близо шест месеца и далеч не минават без трудности. Екипът се сблъсква с лошо време, студ и тежки условия по време на работа.

„Кадрите са заснети в района около Ботевград и Етрополе. Вракола иначе е действително съществуваща местност в Трънско, близо до сръбската граница. Игралното село е синтез от различни локации“, уточнява актрисата, която има сръбски, хърватски и български корени.

По време на снимките тя се сближава с актьора Богдан Григоров, известен като Гринго, който играе плътника Лазар – мъжът, в когото героинята ѝ се влюбва. Въпреки силната химия на екрана, отношенията им извън него са чисто приятелски.

„Казваха ни, че сме като близнаци“, шегува се Лазаревска.

До финала на мистериозния сериал „Мамник“ остават само три епизода, но изненадите не спират. В историята се появява нов герой, изигран от приятеля на актрисата Калоян Трифонов. Двамата обаче няма да бъдат в тандем, тъй като ролите им са напълно различни.

„Надявам се да има втори сезон, защото материал има. Васко – авторът Васил Попов – е написал доста. Самият проект даде кураж на българските творци с креативни идеи. Ако сериалът успее да мотивира дори един човек да реализира своята идея, ще съм много щастлива“, казва актрисата.