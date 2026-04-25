Прекратиха досъдебното производство: Ергенът Куцев не е пребил боркинята Джанан!

Прекратиха разследването срещу ергена Радослав Куцов за побой над боркинята Джанан Манолова поради липса на доказателства за домашно насилие и въобще, че й е посягал и нахлул с взлом в дома й.

Това научи „България Днес" от свои източници, конто са запознат с разследването и действията по него

„Досъдебното производство е прекратено, защото няма никакви данни за домашно насилие. Няма доказателства че Радослав е пребил и заплашил Джанан в дома й. Единственият вариант за Джанан, ако иска да съди Радослав, е да подаде частна жалба и да бъде образувано частно наказателно производство. То също надали ще просъществува защото свидетелските показания са оскъдни, тъй като никой не е ставал свидетел на упражнено насилие, ако въобще е имало такова. Ключово е, че Джанан няма никакви наранявания по тялото. Ако двуметров здравеняк като Куцев я е ударил с глава в носа. челото или устата, то жената щеше да име сериозни наранявания. Тя няма видими наранявания, което поставя казаното от нея под съмнение“, споделят източници ни.

Също така няма никакви следи по гушата, които да сочат, че е била стискана. Щом няма следи, нито едно от тези твърдения на боркинята не може да бъде доказано.

Другото, което изглеждаше малко съмнително по време на разследването е твърдението на Джанан, че гаджето й е нахлул с взлом в апартамента й. Следи от насилствено влизане обаче няма. Прокуратурата доста бързо стигна до извода, че случилото се, поне така, както е представено от Джанан, не е истина.