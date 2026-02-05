През сълзи: Елен проговори за пръв път след смъртта на Терзийски (+Показа годежен пръстен)

За първи път след смъртта на Калин Терзийски Елен Колева проговори публично за връзката им – тихо, болезнено и без излишна поза. В студиото на „Преди обед“ актрисата не скри сълзите си и направи едно признание, което прозвуча като лично сбогуване: отношенията им не са били случайни.

„Вярвам, че всяка връзка в живота ни е кармична“, каза Елен, като подчерта, че хората не се появяват в пътя ни без причина. Според нея всяка среща носи урок – понякога тежък, понякога освобождаващ, но винаги необходим, пише Intrigi.bg.

Говорейки за Калин Терзийски, актрисата не влезе в детайли за миналото, нито търсеше оправдания или обяснения. Вместо това остави думите да звучат като изповед: няма „случайни хора“, няма празни връзки, няма напразна болка. Всичко идва, за да ни промени.

Елен призна, че времето след смъртта му е било изключително трудно за нея. Загубата я е накарала да погледне назад не с гняв или разочарование, а с осъзнаване. Именно това осъзнаване я кара днес да нарече връзката им кармична – не като оправдание, а като обяснение.

"Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото научих много неща от него. Свързваше ни поезията, свързва ни Мактуб", спомня си Колева.

Все пак още в началото на гостуването си Елен не пропусна да се похвали, че е намерила сродната си душа, като показа и огромния диамант на ръката си.