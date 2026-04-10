Рая Пеева ОБЯВИ в "Хелс китчън": Бременна съм!

Рая Пеева обяви в "Хелс китчън", че е бременна, и изненада всички в кухнята с щастливата новина.

Актрисата направи разкритието по време на сляпо предизвикателство, в което участниците трябваше със закрити очи да разпознават различни животни чрез допир. Именно тогава шеф Виктор Ангелов я попита:

„Какво е твоето състояние в момента, че налага по-различно поведение?"

Рая не се поколеба и сподели новината, обръщайки се и към майка си Краси Демирева:

„Аз ли?... Ами бременна съм."

Тя призна, че досега е пазила в тайна състоянието си, тъй като се е притеснявала как ще бъде възприета.

„Досега криех тази тайна, защото се крия и някои хора са ме възприели по друг начин, но жените ще разберат за тези хормони", сподели тя, развълнувана в ефир.

Щастливата новина зарадва всички, а честитките са за Рая Пеева и половинката ѝ Явор Бахаров.