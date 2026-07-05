РАЗДЕЛИХА СЕ: Стефан ревнувал Сияна от богати чичковци, завиждал че тя е по-успешен инфлуенсър от него

Горещ слух плъзна в светските среди – Стефан Стоянов и Сияна Славова, които се събраха в последния сезон на „Биг Брадър””, са разделени. Столичните бръмчалки наточиха зъби за бившия военнослужещ с надеждата, че татуирания 23-годишен мачо ще ги вкара в инфлуенсърските среди, към които и той самият отчаяно се стреми. Но май ще ударят на камък! Пловдивската двойка е разтурила любовната седенка, но засега това е само временно. Двамата все още са заедно, но си дали почивка един от друг, за да преосмислят приоритетите си.

Основната причина е ревността на Чефо. 21-годишната кифлееща мома често получава покани да рекламира дрехи, дамски аксесоари и козметика от богати чичковци. Младокът палел като сух кибрит от похотливите погледи на чичаците и от фриволното поведение на любимата си. Силвия, както е истинското й име, го уверявала, че всичко е „само бизнес”, говори се в Града под тепетата. Стефан Стоянов завиждал на възлюбената си и в чисто професионален план. Тя нонстоп се радва на инфлуенсърски оферти и дори направи няколко професионални фотосесии, а той си остана влюбеният „рицар на печалния образ” с любителските селфита.

Стефан и Сияна не са обявили официално, че са разделени, а слуховете за проблеми между тях тръгнаха след няколко полушеговити, полусериозни подмятания в Тик-Ток. Първият намек за проблеми в отношенията дойде от Сияна. Под свое видео в китайската платформа тя написа: „Когато от „хайде да имаме дете” стигнеш до „кой ти е любимият цвят”... Понякога си мисля, че проблемът е в мен, а после спирам да си мисля глупости”.

Думите й са директен удар срещу Стефан, който заряза суровия армейски живот, защото от дете мечтае да е пред камера и да стане инфлуенсър. В дългосрочен план обаче целта му е да създаде семейство. Нацепеният момък е споделял, че до 10 години се вижда като баща. Малко след закачката на брюнетката Сияна, Стефан отговори: „На мода са блондинките”, на което тя отвърна с лаконичното, но разбиващо: „На мода са мъжете!”.

Между двамата наистина има напрежение, въпреки че мацката неколкократно заяви публично, че Стефан е „нейният човек”. Тя пък е първото момиче, което той официално запозна с родителите си. Двамата си направиха романтичен тим билдинг на спа почивка във Велинград в началото на юни, но след секси снимките от басейна, общите им кадри рязко намаляха. Техни познати стискат палци кризата да е само временна, защото всички са категорични, че са много красива двойка.