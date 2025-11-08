РАЗКРИТИЕ: БГ булката на МС Стоян е стюардеса (СНИМКИ)

БГ булката на сръбския певец МС Стоян е стюардеса, разкри „Телеграф“.

Тя е от пернишкия квартал „Мошино“ и заради това сватбата им се състоя в миньорския град.

Зет

42-годишният Марко Стойкович сам се похвали в социалните мрежи, че се е оженил, но запази в тайна всички подробности около щастливото събитие.

Лицето на булката той скри с огромно червено сърце, но българското знаме от ритуалната зала го издаде, че е станал зет у нас. Музикантът пусна предимно кадри, на които булката е в гръб, а тя се оказа красавица. Казва се Анелия Трифонова, 16 г. е по-млада от него и след подписването на брака е приела фамилията му. От профилите й в социалните мрежи става ясно, че през 2018 г. тя е завършила Гимназията с преподаване на чужди езици в Перник, а по време на пандемията през 2022 г. е започнала работа като стюардеса.

Хелс китчън

В биографичните си данни перничанката е посочила, че работи в родния авиопревозвач „България Ер“. Миналото лято тя се е похвалила, че е обслужвала ВИП пътници на борда, в лицето на Карлос Насар, Илиана Раева и Георги Глушков, и е споделила снимки с тях от полета, както и от посрещането им на летището. През пролетта пък дамският екипаж е гостувал в кухнята на шеф Виктор Ангелов и са участвали в кулинарното риалити на NOVA „Хелс хитчън“. Няма обаче нито една публична снимка със съпруга си.