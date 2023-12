Реликви от гардероба на звездите: Ани Салич продаде рокля за 2 бона (СНИМКИ)

За два бона се продаде рокля на водещата Ани Салич. Това се случи на юбилейното издание на \"Рила стил\", което включваше и благотворителната инициатива на УНИЦЕФ, в която участваха куп родни звезди.





Галакоктейлът показа на живо исторически моменти на шоубизнеса, зашити в звездни тоалети. Костюмът на Виктор Калев от първия му моноспектакъл, роклята на Гала, в която е наградена като водеща на най-гледаното телевизионно предаване, бляскавият гащеризон на Поли Генова, любимите кецове на Васил Найденов и много други звездни артикули гордо зачакаха новия си собственик.

Емблематичната рокля на Ани Салич





Триумф направи роклята на Ани Салич, с която журналистката се качи на сцената на благотворителния сезон на \"Като две капки вода\". Тоалетът се продаде за цената от 2000 лв., а новата собственичка е заклет фен на българските марки.

Поли Генова - горд посланик на УНИЦЕФ





\"Аз съм носила много години \"Рила стил\", обичам българските качествени продукти. Пазарът губи, че няма \"Рила стил\", категорично заяви жената, взела роклята на Салич. Късметлийката се колебаела между стилната рокля с бижу на водещата и керемиденочервеното тоалетче на Радина Червенова, но дрешката на Ани й паснала перфектно.

Лоялната клиентка е омаяна от тоалета от \"Капките\"

\"Все едно за мен е правена. Само ми е малко дългичка. Аз обичам такъв стил дрехи - вечни, прибрани. Може да отидеш на много места и винаги ще си добре облечен.\" А местата, на които модната фенка ще пофръцка новата си придобивка, са театърът и операта, сподели купувачката пред \"България Днес\".

Друг дългогодишен фен на марката се оказа бабата на Поли Генова. \"Баба ми е разказвала за тази марка и как са стояли на опашка, за да се сдобият с определен модел или цвят на дреха.\", сподели звездата - гостенка на събитието. Поп певицата, както и Салич, е официален посланик на УНИЦЕФ от началото на годината. Поли е горда с тази титла. \"Като майка на две малки деца темата за ранното детско развитие е много важна за мен\", казва изпълнителката.

Моделите бяха внимателно презентирани





Крещящо розовият гащеризон на екстравагантната артистка се открояваше от колекцията, подбрана за благотворителната кампания. За избора на този костюм Генова сподели пред \"България Днес\": \"50 години е сериозен юбилей. Това е половин век и исках да го отбележа с нещо, което да е забелязващо и запомнящо се\".

Историята зад тази дреха е, че е била аутфитът за клипа на песента \"How we end up\". Гащеризонът е единственият такъв модел. \"Беше прищявка на стилиста, но идеята за цвета беше моя\", обяснява Генова.

Рауф Ахундув - управител на \"Рила стил\"





Певицата се е вдъхновила от тогавашния шантав розов цвят на косата си.

Генова е носила гащеризона не само на снимачната площадка - изпълнявала е концерт с него. За талантливата музикантка не само цветът на гащеризона е ярък, но и спомените й с него.