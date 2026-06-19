Ревност зад кулисите? Орлин Горанов отрече скандал с Кристина Димитрова заради шефката на Музикалния театър

„Разбира се, че ми липсва телевизията, но трябваше да си обърна малко внимание. От предаването, което след мен пое Камен Воденичаров, не ми оставаше никакво време за себе си. Затова слязох от екран!“

Това каза за „България Днес“ певецът Орлин Горанов, който преди време водеше забавното шоу по БНТ „Последният печели“. След като се отказа да е водещ, Горанов се загрижи да подготви мащабен концерт „Романтично“ – една латино нощ", който ще се състои на сцената на зала 1 на НДК на 26 ноември т.г. заедно с директорката на Музикалния театър в София Еделина Кънева.

„Нямам никаква драма с Кристина Димитрова. Проектът ми „Романтично“ с Еделина не е първият, в миналото сме имали и други съвместни. Ние се познаваме от много години и сме работили и преди заедно“, уточни още Орлин Горанов и продължи: „Много съжалявам, че оставих верните си телевизионни фенове, но може би някой ден ще се срещнем отново в ефира на някое друго предаване“, каза певецът загадъчно, без обаче да потвърди дали има предложение отново да е водещ в телевизионния ефир, но уточни, че в момента е концентрирал всичките си сили в предстоящия концерт през есента „Романтично“.

„Еделина Кънева не се държи като шефка по време на репетициите, въпреки че е директор на Музикалния театър. Защото тя е певица и когато сме на сцената, всички сме равнопоставени, да си партнираш с нея. Операта и поп музиката съжителстват великолепно и ние няма какво да делим на сцената“, допълни още Горанов.

По негови думи той няма песни в репертоара си, които, въпреки че е от 50 години на сцената, да са му омръзнали да ги пее, но да ги изпълнява заради публиката, защото: „Всеки път, когато излизам на сцената, го правя все едно ми е за първи път. Защото никога не знаеш как ще потръгне днес, дали публиката е в настроение, дали ще успеем да се срещнем и дали ще се случи магията. Все още имам сценична треска и слава Богу! Това е тази приятна тръпка, която, ако изчезне, трябва да слязат от сцената“.

Горанов разказва, че е избрал думата „Романтично“ за предстоящия си концерт, защотo: „Забързаното ни ежедневие малко по малко ни мачка и романтиката не е такава, каквато беше преди 20-30 г. Посланието, което искам да отправя с този концерт към хората, е: Нека се обичаме повече! Има защо! И нека имаме мечти за сбъдване и нека вярваме, че животът е хубав!“, казва на изпроводяк Орлин Горанов. И е прав!