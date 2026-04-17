Родителите на екранния Стоичков: Нашият Кристо е същият като Камата!

94-та и ние излязохме по улиците, тогава мечтаехме да видим Ицо на живо, казва гордото семейство

"Дано българският футбол се оправи след филма за Камата!". С тази надежда, изпълнена едновременно с носталгия и вяра, родителите на младия актьор Кристо - Десислава и Кирил - преживяват всяка стъпка от пътя му към ролята на Христо Стоичков във филма "Стоичков - имало едно време в България".

"94-та и ние излязохме по улиците, тогава мечтаехме да видим Ицо на живо", връщат се назад към златните дни на българския футбол и емоцията около Световно първенство гордите родители, които са и набори на Камата.

"Беше нещо неописуемо - всички хора навън, шествия, радост, сплотеност - истински празник", допълват те и не крият колко голяма следа е оставил Камата в живота им.

Днес съдбата поднася на родителите неочакван обрат - синът им не просто следва примера на своя идол, а влиза в неговите бутонки.

"Гордеем се с Кристо. Наистина сме много щастливи - и от това, което виждаме като организация, и от начина, по който е представен", казват те, загледани в първите плакати, създадени за лентата.

Точно в кадрите личи онова, което впечатлява семейството най-силно:

"Много е интересно как може едновременно Кристо да е себе си и да е Стоичков. Това се усеща още от снимките", споделя майката, а след това без колебание добавя и най-важното:

"И по характер има страшно много прилики. Избухлив е, но като реши нещо - го прави. Не му се получава винаги по най-лесния начин, но успява. Каквото си науми - става", разкрива за сина си Деси.

Историята около раждането на Кристо звучи като знак от съдбата. Хубавецът се появява на бял свят в Тарагона, близо до Барселона - в сърцето на славата на Стоичков.

"Имаше голяма еуфория в болницата, когато чуха името Стоичков. Само че испанците не могат да произнасят "Христо" и го записаха в болницата с "к" - така се получи Кристо", разказват родителите му с усмивка. Фамилията Стоичкови пък идва от дядото на Кирил, който се е казвал Стоичко и е бил преселник от западните покрайнини.

"Още, когато се роди синът ни, си мечтаехме да се срещнем с Ицо, а вижте какво стана след години", благодарни са Кирил и Десислава от развоя на събитията.

Според тях съвпаденията не спират дотук.

"Все едно е предначертано точно нашето момче да изиграе Христо. Има много прилики - визия, характер, дори този стремеж към успеха. Духът на победител много силно личи", казва бащата, който признава, че от малък е насочвал сина си в тази посока:

"Давал съм му го за пример - да има хъс, да вярва, да се бори. По някакъв начин явно съм му го предал".

И всъщност, както самите те казват, Кристо не се е готвил за филма - той просто е такъв.

"Истината е, че ролята му идва отвътре. Не е нещо научено - той си е такъв".

Пътят до победата в кастинга обаче съвсем не е бил лесен. Конкуренцията бе сериозна, а сред кандидатите имаше и актьори, вече изградили име и участвали в други продукции:

"Имаше артисти с много повече опит. Трудно е е да се конкурираш с такива момчета", признава майката.

"Аз вярвах, че Кристо ще успее", допълва бащата. "Казвах му - вярвай. Вярата е най-силното оръжие".

Днес, макар да се радват на успеха на 29-годишния актьор, родителите гледат трезво напред:

"Това е само началото. Тепърва идват трудности - в подготовката, в работата, във всичко. Лесно няма".

В същото време обаче не губят оптимизма си - нито за Кристо, нито за българския футбол.

"Сега нивото не е същото - даже е доста по-ниско, но колелото се върти и ще дойде пак този момент, в който ще се гордеем. Надяваме се филмът да вдъхнови младите - да им даде хъс, любов към спорта и вяра, че могат да успеят. Това е най-важното", убедени са Кирил и Деси.

Лентата за единствения българин, носител на "Златна топка", се очаква да излезе в края на 2027 г. В момента младият Стоичков преминава през подготовка - както физическа, така и артистична.

"Снимките вероятно ще стартират след летния сезон", призна пред "България Днес" Кристо за ролята, която преобръща живота му.