Родните знаменитости са категорични: ТЕЛК убива всички!

Истински болните, и държавата страдат, системата е безумна, категорични са Георги Стайков, Любо Чаталов и Антон Радичев

ТЕЛК решенията убиват всички. Истински болните, които пак ще трябва да доказват периодично, че не са се излекували, и държавата, която е ощетена от множество фалшиви решения. За това са категорични голяма част от родните звезди, които са имали взимане-даване със здравеопазването.

Георги Стайков Снимка: Архив

"За едни ТЕЛК е спасителен документ. За други - възможност за доходоносна схема. Фалшиви диагнози, подкупни комисии и посредници, които знаят кого да "убеждават" - схемите изплуват периодично, но последствията остават - пари, които трябва да стигнат до нуждаещите се, потъват в джобовете на хора, които нямат право на тях. Това винаги го е имало, и само там да е."

Това каза пред "България Днес" актьорът Антон Радичев по повод факта, че стотици хиляди българи са изправени пред реалната опасност ТЕЛК решенията им да бъдат отменени и парите, които държавата им е отпускала, да трябва да бъдат върнати.

Само преди дни Законът за държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. бе приет на първо четене в Народното събрание и в неговите преходни и заключителни разпоредби бе записано, че комисия в НОИ може да отменя решение на ТЕЛК до 5 години след като е издадено.

"Е, каква справедливост ще постигне социалното ведомство за хората с увреждания с тази стъпка, като няма реформа от години в цялата система, как ще се спрат злоупотребите, много ми е интересно? Отговорът е съвсем прост - няма да се спрат, защото е система, от която всеки - хората с увреждания, лекарите, управляващите, опозицията, се "облажва" и затова никой не иска промени, но за сметка на това всички мрънкат, че нещо не е наред", допълва историкът Андрей Пантев, който от години следи новините у нас, а и продължава да е член на БСП. Според него реформата трябва да е радикална, с човешка воля и най-вече политическа, която да постави на фокус всички проблеми на системата на ТЕЛК и да въведе ред в системата. "Иначе само си говорим и нищо не се случва", казва той.

Любо Чаталов Снимка: Архив

Един от хората, който преди години даде гласност, че му се бавят парите от ТЕЛК, е актьорът Георги Стайков.

"Моят ТЕЛК е истински и може да се докаже по всяко време. На истински болните парите обаче не ни стигат за нищо. Аз лично съм работил като преподавател по актьорско майсторство пред камера и импровизации в Швеция. Взимам около 200 лева оттам. С българската пенсия ми се събират около 800 лева месечно, а плащам и на рехабилитатор за раздвижванията, тъй като още не получавам втора пенсия от Швеция, която да ми покрива нуждите. Проблемът обаче с този ТЕЛК е голям - не мога да разбера защо хората без крака и ръце все трябва и те да доказват като мен, че не са ни поникнали нови крайници или криле", казва актьорът.

Още през 2023 г. той се закани да подведе под отговорност страната за това, което му се полага по закон. "Бог да прости тази държава! Ще има да ми плаща с лихви, защото ще я осъдя за 1 млн. евро в Страсбург. Никъде в Европа не съществува такова нещо като ТЕЛК. Там се дава инвалидна пенсия и тя е за цял живот", сподели ни преди година Стайков. До дело така и не се стигна тогава, тъй като той получи парите си.

Собственикът на музея на восъчните фигури във Варна - Цветан Атанасов, който в момента се бори с онкологично заболяване, също се оплаква от здравната система и ТЕЛК-овете.

"Това е положението в масовия гроб. Къде що има държавни институции, отношението е повече от противно и отвратително. Отидох в рамките на работния ден да си подам документите за инвалидна пенсия. Имам ТЕЛК от месеци, но, честно казано, не ми беше до това. Сега разбирам, че съм изтървал едномесечния срок за подаване и губя пенсията от датата на телка, а ще се счита срокът на подаване на документите за пенсия. Както и да е, няма да се оправя с мижавата пенсия, която най-вероятно ще ми дадат, но ме е гнус да ходя в която и да е държавна (мафиотска) институция. В която и да е. Гнус ме е от тази държава. Прост народ, проста държава! Иначе няма да забравя как Веселин Методиев, помните го тоз виден седесарски труженик, през 90-те написа във вестник "Новини", че за демокрацията са нужни само физически здрави хора. А къде са те сега, а? Като сме нация от инвалиди - 800 000 българи с ТЕЛК! Дали са толкова", ядосан е Цветан Атанасов.

Актьорът Любо Чаталов и неговата спътница - поетесата Камелия Кондова, обаче са от щастливците, които живеят извън София и ТЕЛК засега не ги засяга. "Може и наистина да има толкова болни хора в момента, ето и ние двамата с Любо сме в пика на грипа сега и едва говорим. Но това е много сериозна тема. Слава на Бога, Любо прескочи инсулта и няма ТЕЛК, иначе и на мен не ми се мисли какво ще става", казва Камелия.

Неговият колега - актьорът Август Попов, също не е в най-добрата си форма, но не му се нрави здравната реформа. "Преди дни ми оперираха гласните струни и вече се възстановявам. Очаквам новата лента "Жигули 2", но да ви кажа, този правен абсурд, каша и хаос не ме занимават все още и слава Богу", казва бившият кукувец.

Все пак от вчера стана ясно, че социалният министър Борислав Гуцанов даде заявка да започне реформа в ТЕЛК решенията. "Не може от 6,4 млн. българи да имаме 800 000 души с ТЕЛК решение. И не може през 2019 - 2020 г. да сме имали около 20 000 асистенти на хора с увреждания, а в момента да гоним 90 000", заяви той по bTV.

Експертите не са единни в тълкуванията си за правните последици от отмяната на ТЕЛК решенията. Ясно е, че връщане на пари ще има, но не е ясно от страна на кого. Бившият служебен министър на здравеопазването Стойчо Кацаров смята, че по-скоро пари ще трябва да връщат лекарите от комисиите, които издават решенията. Според него промените в закона са насочени именно срещу тях и те ще са принудени да плащат пари заедно с лихвите. Кацаров счита, че целта е медиците да бъдат сплашени да не издават решения под угрозата, че могат да бъдат отменени и ще трябва да връщат на НОИ десетки хиляди левове.