Русата Златка: С Карен сме любовна четворка!

Тези дни Златка Райкова се опита да задоволи любопитството на феновете си за личния си живот и начина, по който общува.

Още от първия й отговор разбираме, че горещата мацка е завършена хедонистка.

„Живота ще си го живея, както аз искам, както ми харесва и ми доставя удоволствие“, изцели се бившата на Благо Джизъса.

Секси блондито обаче категорично отпъди питанията, свързани с настоящия й любим Карен, който в момента има сериозни проблеми със закона.

„С Карен не сме любовна двойка, а четворка“, написа загадъчно Русата Златка. И поясни, че избягва въпросите за гаджето си, защото „пази личното му пространство“.