Рут Колева БЯСНА, ще съди изкуствения интелект: Открадна ми 79 песни!

Рут Колева обяви, че стартира съдебно дело срещу... изкуствения интелект! Поп звездата подпуква машинните алгоритми, защото по думите й използвали „изкуството като безплатно гориво“.

Певицата сподели, че всеки момент се присъединява към две колективни съдебни дела в САЩ. US юристи вече са я консултирали и са на мнение, че съществували сериозни правни основания да се твърди за нерегламентирано използване на нейна интелектуална собственост.

Предимството на Колева в случая е, че творбите й са регистрирани и проследими чрез американската организация за защита на авторски права ASCAP. Именно затова ясната документация на авторството и правата върху произведенията

може да се окаже решаваща в съдебния процес

Рут е изброила педантично и ще цитира в иска си пред съда своите парчета, използвани за обучение на системи с изкуствен интелект.

„Това са 79 песни. Никой от технологичните компании не е искал моето съгласие“, негодува Колева.

„Бъдете активни в защитата на правата си!“, призова емоционално колеги и фенове изпълнителката.

Свещеният гняв на певицата се отприщи и от коментарите, че артистите просто трябвало да се „адаптират“ към новите технологии.

Актрисата остро разкритикува тази примиренческа позиция с мотива, че „подобни твърдения пренебрегват същината на проблема - използването на интелектуална собственост без съгласие, прозрачност и компенсация“.

„Изкуственият интелект не е просто инструмент, когато стойността на този инструмент идва от нерегламентираното използване на чужд труд“, безапелационна е Рут.

Според нея често използваният аргумент, че изкуственият интелект се „вдъхновявал“ по същия начин, както хората се вдъхновяват от други артисти, бил „подвеждащ“. И настоява, че човешкото творчество е резултат от житейски опит, културна среда, лични преживявания и индивидуален избор, докато AI системите функционират чрез анализ на огромни масиви от данни, включително музика, текстове и записи на реални автори.

„Това не е философски спор и не е разговор за „адаптация“. Това е масово,

систематично използване

на произведения, гласове, записи, текстове, каталози и авторски труд. И не, артистите не сме длъжни да приемем това с усмивка, защото е нелегално“, подчертава певицата.

Изход от конфликтната ситуация поп звездата вижда в премахването на тези произведения от обучителните набори от данни. „И тогава подобни резултати биха били невъзможни“, убедена е певицата.

Най-силно одобрение твърдата позиция на Рут Колева получи от естрадната легенда Йорданка Христова.

Любимата певица на Фидел Кастро заяви, че темата засяга не само музикалната индустрия, а всички творци, независимо в коя сфера и жанр на изкуството се изявяват.

„Аз също проверих... 144 мои песни са били ползвани“, посочи Данчето Христова.