Рут Колева стана даскалица в САЩ – учи американците на музикален бизнес!

Наскоро Рут Колева се завърна от САЩ, където е била в щата Масачузетс по покана на Berklee College of Music. Там тя е преподавала на млади хора как да създават музика и да развиват устойчив музикален бизнес.

Поканата от ръководството на престижното учебно заведение идва с идеята певицата да сподели своя опит и да разкаже как се развива музикалният пазар в Югоизточна Европа. Повод за срещата е и организираният от нея Sofia Live Festival.

„Честно казано, доста се вълнувах. Показах им видеа от първото издание и така се разходихме през всичките шест години на фестивала. Докато показвах какво сме направили, си дадох сметка за нещо много просто, но и много истинско – създали сме продукт, който вече живее собствен живот“, разказва Колева.

Тя споделя, че е била напълно откровена със студентите:

„Разказах им, че фестивалът започна като безумна, дръзка идея. Мина през много препятствия, беше огромна, къртовска работа на голям екип от хора и никой не знаеше какъв ще бъде резултатът.“

Днес обаче проектът е реалност, която вдъхновява, събира публика и има собствена енергия.

„Истинското удоволствие за мен беше да видя реакциите на студентите“, допълва тя.

Младите хора били силно впечатлени и вдъхновени от нейния разказ. Някои от тях дори споделили:

„И ние ще направим такъв проект, но на нашия континент.“

Според певицата именно това е най-голямата награда:

„Когато имаш шанс да предадеш нататък опита, грешките и уроците си. Но най-важното е да мотивираш хората да опитат – и да успеят.“