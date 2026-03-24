С пластични операции и ментета: Как от Нова Загора Никол Андонова стигна до Китай

След като влиза в живота на бизнесмена Митко Андонов – бивш съпруг на попфолк звездата Мария – Никол Андонова бързо се опитва да изгради изцяло нов публичен образ и да се дистанцира от имиджа си на „новозагорската Лолита“, твърдят близки до обкръжението.

По техни думи, именно в този период започва и сериозна трансформация във външния ѝ вид. „Беше натискала за редица корекции – нос, устни, бюст, и то не веднъж“, коментират запознати, като подчертават, че промяната не е била само естетическа, а и стратегическа.

Паралелно с това, Никол започва да гради амбиции за навлизане в светските среди. Именно оттук идва и идеята й за артистичен псевдоним – „Никиото“, с който да изгради собствена марка и разпознаваемост.

Само че със стоки от Китай... „Купуваше за жълти стотинки, после всичко се ребрандираше и се продаваше на много по-високи цени в България“, твърдят източници, запознати с дейността ѝ.

Близки до семейството описват този период като белязан от силни амбиции и демонстративен начин на живот. Демонстрациите на луксозен начин на живот и болни амбиции водят до нелепия контраст – фолк звездата Мария се грижи сама за детето си, а таткото на Марая – Митко, организира изложби, събития и всякакви инициативи, свързани с новата му съпруга.

Финансовите решения в семейството също били под силно влияние на Никол. „Имаше покупки на имоти – включително голяма къща за баща й в Нова Загора, жилище за майка ѝ в Пловдив и огромна семейна къща в София“, твърдят близки.

И най-парадоксалното в случая – в семейния палат в столицата нямало отделна стая за първородната дъщеря на Андонов. Малката Марая трябвало да спи в „гостната“, която по принцип била предназначена за майката на Никол.

И това не е всичко - за Марая е било ограничено ползването на семейни автомобили и шофьори по време на престоя ѝ при баща ѝ, което допълнително е създавало дистанция в отношенията.

Бизнесменът дори не трепвал от всичко, което причинява на малката Марая, запленен от идеята за новото звездно семейство и хилядите разходи по прищявките на новата си съпруга! Явно историята за Пепеляшка, злата мащеха и заслепения баща не съществува само в приказките, а се среща и в съвременния ни свят...