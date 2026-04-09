Само щерката на Боби Михайлов НЕ прости: Бисера ОТРЯЗА майка си Петя завинаги

Докато Ники Михайлов вече е успял да стопи ледовете с биологичната си майка Петя Костова, сестра му Бисера и до днес не е близка с нея, научи Intrigi.bg от близки до семейството.

Темата около първата жена на Боби Михайлов отново изплува след смъртта му, но зад нея стои много по-стара и тежка семейна история.

Петя Костова

Преди повече от 30 години волейболистката Петя Костова изоставя мъжа си Борислав и двете си деца – Николай и Бисера, и бяга за Америка с най-добрия приятел на Михайлов. Националният вратар тежко приема предателството. За попечителството над Ники и Бисера започват трудни съдебни битки, които се отразяват негативно и върху кариерата на Боби. Децата му, които са все още в невръстна възраст, категорично отказват всякаква комуникация с майка си – период, който продължава десетилетия.

Бисера

Междувременно, през 1998 г. Михайлов сключва брак с гимнастичката Мария Петкова, която Ники и Бисера бързо приемат като собствена майка. От брака им се ражда и третото дете на Боби – Елинор, а брат й и сестра й все още не искат и да чуят за биологичната си майка.

„Имам болка в себе си заради майка ми. Докато растях и се ориентирах към другия пол, дълго време си бях женомразец, отнасях се лошо с жените. Баща ми ми обясняваше, че трябва да бъда джентълмен. Но някои неща не мога да простя на майка ми. Изневяра, лицемерие и интригантство... Затова искам да съм сигурен в себе си и жената до мен, а не да има развод и после размяна на децата... да става мармалад и боза", споделял е синът на Борислав Михайлов пред медиите преди години.

Ники и майка му след сдобряването

Едва след появата на първородната дъщеря на Ники – Борислава, той успява да затопли отношенията с Петя Костова. Според запознати – пръст в прошката има и съпругата на вратаря Николета Лозанова, която държала дъщеричката й да има връзка с биологичната си баба. Гордата Петя често вижда малката си внучка на видеоразговори, а в мрежата не пропуска да лайкне и коментира нейни снимки.

Не така обаче стоят нещата с дъщерята на Боби – Бисера. Вече на 44 години, омъжена и с две деца, сестрата на Ники Михайлов не може да прости на майка им. Тя тотално я е отрязала от личния си живот и не желае да има нищо общо с нея. „Дори смъртта на баща й не е в състояние да я помири с Петя. Като майка на две деца, Бисера не може да проумее как жената, която я е родила, е имала сърце да ги изостави с брат й навремето“, разказват близки до Бисера.

„Скърбя! Беше прекрасен човек“, написа самата Петя Костова ден след кончината на бившия си мъж Боби Михайлов. Думите й се счетоха като изключително лицемерни от голяма част от обществото, а коментарите изригнаха: „Като е бил толкова прекрасен човек, защо го остави?! Сам с две деца?“.

Според запознати, Бисера много тежко приемала смъртта на баща си и към момента комуникирала само с брат си Николай, съпругата му и своята полусестра Елинор.