Съпругата на холивудски продуцент цъфна в листите на Румен Радев

Съпругата на известния холивудски продуцент Моше Диамант е сред избраниците на Румен Радев, които ще се борят за доверието на българския народ. Проверка на „Галерия“ показва, че поне Ирина Асиова-Диамант е под номер 6 в листата на „Прогресивна България“ за 23-ти МИР – София.

Дамата е популярен лайфстайл инфлуенсър с близо 20 хиляди последователи, които се радват на снимките ѝ в социалните мрежи от най-екзотичните локации по света. Преглед на профила ѝ показва, че това не е първият ѝ досег с политиката. Преди няколко години Диамант гравитира около „Демократична България“, а съвсем доскоро – и около министъра на земеделието Иван Христанов, с когото имат общи снимки от последните протести у нас. Една от последните ѝ публикации, свързана със старта на предизборната кампания, предизвика оживена дискусия във Facebook.

С коментар се включи дори и майка ѝ – известната българска журналистка и писателка Бойка Асиова. Мнозина вече си дадоха сметка, че борбеният дух на Ирина идва от майка ѝ и не се дължи само на зодията ѝ – Стрелец.

С публикацията за включването ѝ в редиците на „Прогресивна България“ Ирина, заедно с мъжа си Моше Диамант и дъщеричката им Леа, се включи и с коментар на бившия министър на вътрешните работи Богомил Бонев: „Ирина, след като ти простихме увлечението към Христо Иванов, а последно към Христанов, то увлечението „Радев“ го преживяваме по-леко. Както казах и на Нона в първия ѝ работен ден като депутат: внимавай, пази си личните вещи, ти си в криминогенна среда.“

За негова изненада обаче Ирина отговори подобаващо, демонстрирайки потенциала си за народен представител: „Аз още си падам политически по Христо Иванов и Иван Христанов. И да – мечтата ми е да ги видя обединени с Румен Радев. Колкото и наивно да звучи. България няма нужда от поредното разделение „ляво-дясно“, а от хора с характер и воля да извадят държавата от това състояние. Освен Радев, имаме ли друг полезен ход в момента? А за криминогенния контингент си изключително прав. Отсега ме втриса само при мисълта, че може да се наложи да се изправя очи в очи с герои на прехода, които досега плюех от комфорта на дома, но като депутат ще трябва да дишаме един въздух.“

Инфлуенсърката със страст към луксозния живот е съпруга на холивудския продуцент от 12 години насам. За мнозина нейното включване в политиката е изненада, защото тя е известна предимно с мненията си, лайфстайла си и киното. Тази поява в листите на бившия президент може би е знак, че новата му формация е отворена към инфлуенсърите и модерните млади хора, поколение 2, които досега се свързваха повече с ПП-ДБ.

Моше Диамант не е сред най-големите фигури в Холивуд, но в биографията му е записано продуциране на сериозно количество филми, основно екшън и хорър, с по-малко известни актьори. Дори Никалъс Кейдж се е снимал в такива екшън комедии.

Откакто е със съпругата си, Моше Диамант живее в България заедно с нея и дъщеря им Леа, като тук снима и основна част от продукциите си. Според публикации в медиите, Моше Диамант и Румен Радев имат добри отношения от няколко години насам. Очевидно днес връзката им минава на ново ниво, като включването на съпругата му в политиката е част от това развитие.