Сензация! Цеци Красимирова махна силикона и разкри шокираща истина (ВИДЕО)

„Премахнах силиконовите импланти, усещам такава свобода“, възкликна Цеци Красимирова.

„Бях чужденка в собственото си тяло. Като че ли тези импланти преди притискаха сърчицето“, добави красавицата.

Красимирова добавя: „Най-сетне дишам свободно! Сега сърчицето ми е свободно. И е много вълнуващо. Не съм предполагала дори“.

А след това размишлява: „Тялото ми вече не е витрина за чужди очаквания. Когато красотата започне да става пречка за най-базовата човешка нужда като съня, значи цената е станала твърде висока“.

А после въодушевено добавя: „Сега мога да прегърна някого без пластмаса помежду ни“, причислявайки силикона към пластмасите.

Увеличеният ефект не е бил толкова важен, а по-скоро естетическо подобрение, което да ѝ дава повече самочувствие. Но това бе през 2009 г., когато си постави силикона в Барселона.

Сега Цеци казва: „Не се страхувах от операцията, страхувах се да не остана в този капан на „още“.

Красимирова живее между Барселона и Панчарево. В последните години гледа да води колкото е възможно по-природосъобразен живот. Отказала се е да слуша хеви метъл и сега е на музика за успокоение, дело на хендпан барабанчета, на които иска някой ден да се научи да свири.

Твърди, че преди за нея много важен е бил блясъкът – да се купуват скъпи и маркови чанти, дрехи, обувки, часовници. А сега е важен вътрешният мир.

„Всичко останало е илюзия. 10 години по-късно гардеробът ми е по-лек, а душата – по-пълна“, отсича Цеци.

Страхът, когато е стигнала до операцията, според нея е бил свързан с това да не се изгуби в стремежа към промяна. Но тя подчертава, че не е търсила внимание, а по-скоро е направила тази крачка заради себе си.