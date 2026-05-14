Топдизайнерът на Дара: Уших роклята й в стаята си, нямам ателие, нямам екип, сам си правя всичко

"Моето ателие е моята стая. Всичко, което виждате като краен резултат върху облеклото на Дара за "Евровизия", се случва на метър от леглото ми. Нямам екип, нямам голям бранд или известен дизайнер зад гърба си. Сам съм. И всичко си правя сам - снимам, правя видеа, гримирам, фризирам".

Това казва изключителния талант Виктор Гарбешков - момчето, което направи невероятния "космат" костюм на Дара на представянето й на "Евровизия".

Виктор Гарбешков още е студент в университета NABA Milano, където изучава дизайн на мода. За него мода е изкуство, средство за изразяване на вътрешния свят чрез външния, във формата на уникални дрехи.

"Всичко, което хората виждат в мрежите ми изглежда с "уау" ефект - професионални, лъскави неща, които правя, но процесът изобщо не е такъв. Гордея се с това, че всичко постигам с изключително много труд и се радвам, че големи имена ми се доверяват, за да ги покажа в целия им блясък", казва Виктор пред "България Днес".

Още преди да завърши Националната художествена школа по приложените изкуства "Св. Лука" в София, дизайнерът започва да работи с Дара. "Познавам нейния стилист - Иван Цуцуманов и когато тя се свърза с мен, веднага знаех, че това ще бъде много готин проект, не само защото е много красива, но и защото съм запознат с нея като личност. Идеите ми идваха много лесно и естествено, даже си позволих повече експериментация с визиите, защото знаех, че тя може да им вдъхне живот", казва Виктор. Двамата създават много любопитни неща през годините, а за "Евровизия" идеята дошла много бързо и трябвало да се реагира подобаващо.

"Обадиха ми се, че им трябва първоначално за клипа на "Бангаранга" един космат панталон с корсет. След това се реши да направя цялостен костюм за "Евровизия". Идеята беше да се направи препратка към кукерите, за да свързват страната ни с тях. Всички знаем, че те гонят злото и носят по-добра енергия. На мен ми отне повече време да я направя и бях готов два дни преди срока. Понеже нямаше как да я изпратя при нея, сам я занесох и направихме корекциите веднага. Понеже Дара последните месеци обиколия цяла Европа, нито веднъж нямаше време да пробва дрехата ми. Обаче всичко си пасна и всичко се получи както трябва", с усмивка споделя Виктор и добавя, че певицата още на селекциите за класиране на фестивала носила пухени дрехи и напомняла на кукер. "След това решихме, че визията й за конкурса ще е точно такава - на тотален кукер, само че по-женствен и модернизиран. Самата Дара беше на фестивала на кукерите в Перник и още оттогава започнахме да се подготвяме", споделя дизайнерът.

Любопитен е и начинът, по който той се сдобива с косата в костюма. "За мен е важно дрехите, които правя да са т.нар. "вегански", т.е. без използване на животински кожи. Косата е синтетика, защото знаем, че истинските кукерски костюми се правят от козичките с дълги коси и е много дълъг процес. И при нас е дълъг, защото буквално взимам тези плитки за коса, закачам ги по дължина, цвят, създавам силует, който да пасва и на нейната истинска коса и да се свързва с нея. Знаем, че напоследък Дара ходи и с раирана русо-черна коса. Така, че всичко ще отива на общата й визия", споделя Виктор.

Още в самото начало на пристигането във Виена той започнал да сресва косите, за да не се заплитат, тъй като енергията на Дара е пословична. "Постоянно подскачаше, пееше си нещо, а аз я следвах и сресвах напред-назад и всички бяха много впечатлени", смее се Гарбешков.

Талантливият дизайнер и екипът на Дара очаквали още в самото начало да има "хейт" срещу облеклото й, тъй като още с избирането си към певицата имаше подобно отношение. "Знаете, тя искаше и да се откаже. Добре, че не го направи. Бяхме подготвени да не я хареса българския народ, обаче се получи точно обратното - всички я аплодираха - и във форуми, и в мрежите. Това е прекрасно. Защото Дара наистина го заслужава и много се надявам да спечели "Евровизия", казва Виктор. За него варненката вече е артист от световна величина и е готова за по-голяма сцена от нашата.

"Дара не е първата известна личност, с която съм работил. От българките - с Глория Петкова, с певицата Диона, с Мила Робърт, а миналата година за "Мета галата" в Ню Йорк работих с вокалистката на "Skuzland" - Джазел. Имам и други предложения за работа, но още не искам да ги споделям предварително", казва талантливия дизайнер.

И тазгодишната "Евровизия" преминава с традиционното количество скандали, но този път има и българска намеса. Още от момента на публикуване на песента "Viva, Moldova!", в социалните мрежи у нас се появиха коментари за съмнителната прилика на песента на Молдова с един от най-популярните български летни хитове - "Цяло лято" на Криско, Лео и Играта от 2013 г. Още в края на март, когато стана ясна песента на групата, Играта иронизира ситуацията с подобието между двете песни. "Нямаше обидени. Смяхме се. Ние не мислим за съд, ние мислим с усмивка. Но поне да ни бяха тагнали, да ни бяха дали три билета да отидем да ги гледаме", сподели Играта в пресата.