Влюбен посвети книга на ергенка: Имаше привличане само от негова страна, казва Румяна

Участничката в петия сезон на "Ергенът" Румяна Лазарова разкри необикновена любовна история!

Млад влюбен мъж е написал книга, вдъхновен от чувствата си към нея. Авторът е 26-годишният Искрен Лилов, а книгата носи името "Ден първи".

Докато зрителите на любовното риалити следят драматичните обрати около Румяна, се оказва, че още преди участието си в предаването вече е била нечия муза. Красавицата разказва, че преди около пет-шест години млад мъж на име Искрен Лилов написал книга, вдъхновена от емоциите си към нея.

Книгата не описва директно Румяна, но по думите й това е сбор от разкази и емоции, пречупени през преживявания и разговори между двамата.

"Трудно е да се забележи, че това съм аз, не съм главният герой, но има едно стихотворение с моите инициали и на първата страница пише, че книгата е посветена на мен", каза пред "България Днес" ергенката.

Лазарова признава, че първоначално е реагирала с изненада, а не с притеснение. Чувствата на автора, който преди години участва в "Стани богат", не са били споделени и двамата никога не са имали реална връзка, дори самата ергенка определя отношенията им като "едностранна емоция".

"Знаех, че той обича да пише, но никога не ми беше споменавал, че работи върху тази книга. Един ден просто дойде и ми каза какво е направил. Стана ми любопитно, не мисля, че съм изпитала неудобство. Имаше привличане само от негова страна и затова никога не сме имали истинска връзка", споделя пред вестника красавицата.

Въпреки това ергенката прочита книгата и признава, че я е накарала да погледне по различен начин на преживяното от младия автор.

"Книгата беше начинът, по който можех да усетя как той се е чувствал. Има по-емоционални хора и такива, които не изразяват толкова чувствата си. Ако това е помогнало да изхвърли сдържаните емоции, се радвам за него и му пожелавам успех с начинанието", казва Лазарова.

Румяна е категорична, че не приема жеста като нещо плашещо, а по-скоро леко обсебващо спрямо нейните разбирания, но вярва, че това е интересен начин, по който човек да изрази болката си.

Румяна бе една от фаворитките на Марин в предаването

Днес двамата са в добри отношения, а ергенката дори е възхитена, че младият писател е успял да превърне чувствата си в личен проект.

"Определено съм впечатлена, че той успя да извлече полза от нашата история и да напише книга с мое присъствие в нея", допълва Румяна.

Ергенката в момента изцяло е насочила вниманието си към оператора Георги Гатев

Красавицата, която зрителите на "Ергенът 5" познават като една от дамите, привлекли вниманието на Марин, отскоро е в потока на най-новото попълнение в отбора на ергените - Георги Гатев. Операторът бе впечатлен от доброто сърце на 26-годишната риск специалистка, която паралелно с работата си в международна финансова компания участва и в музикални клипове. Ергенката признава, че търси осъзнат мъж, който цени не само външността, но и вътрешния свят на човека до себе си.