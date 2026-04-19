Сестрата на Бачорски роди тихомълком, пази в тайна кой е таткото

Розалия, сестрата на инфлуенсъра и собственик на фирма за професионално почистване Даниел Бачорски, роди тихомълком първото си дете. Радостната вест съобщи самата тя, но запази в тайна кой е таткото.

„Станах мама през януари. Вярвам, че щастието обича тишината, затова чак сега избрах да ви разкажа”, сподели преди дни Розалия, която също е доста популярна в социалните мрежи. Тя разкри, че е изкарала цялата си бременност в Стокхолм, за да е спокойна. Явно тя се е чувствала именно така само в столицата на Швеция, където живее в последните години. „Никой дори не подозираше”, каза още Розалия за бременността си.

Тя показа своя снимка като бременна в 8-мия месец, като уточни, че е от декември. По-късно стана ясно, че е родила през януари. Сестрата на Даниел Бачорски, познат на зрителите на Би Ти Ви от стратегическото риалити „Трейтърс”, избра и интересен начин да съобщи дали има син или дъщеря. Тя качи в социалните мрежи клипче от партито по повод разкриването на пола на бебето си. Във видеото Розалия активира фойерверка в син цвят и така стана ясно, че бебето й е момче.

Кой е таткото засега е загадка. Розалия не е направила и намек за самоличността му. Предвид признанията й в публичното пространство, все пак може да се предположи какъв е мъжът, с когото е избрала да създаде семейство. Розалия е споделяла, че наред с визията, в противоположния пол я привлича интелигентността. Освен това, мъжът, който може да спечели сърцето й, трябва и да има разнородни интереси, да е активен и да е мъжкар, да уважава и радва с романтични жестове жената до себе си. Тъкмо, заради тези високи критерии, Розалия дълго време не откриваше половинката си. Дори е търпяла упреци от братята и баща си в онлайн риалитито си „Бачорски и златната ябълка” преди време. Според тях, Розалия чакала принц и затова дълго време не сбъдвала мечтата си да има свое семейство. Тя пък е коментирала друга пречка при медийни изяви. Много мъже в днешно време били егоисти, не искали да поемат отговорност за някого и да се ангажират, което безспорно би им се наложило да направят, ставайки съпрузи и бащи.

Розалия винаги е мечтаела за щастливо и сплотено семейство. Това желание се формирало у нея още в детството й, заради тежкия развод на родителите й Йордан и Олга. Влияние й оказали и трудните взаимоотношения, които имала до не толкова отдавна с баща си. Наред с противоречията им по много теми, тя трудно преодоляла и гнева си към Йордан Бачорски.

Тъкмо на проблематичната им връзка, е отдавала стремежа, който имала доскоро, да променя мъжа, с когото е, да му помогне да стане по-добър. Опитите й очаквано се оказвали неуспешни. След като прозряла, че следва този модел, Розалия предприела осъзната лична промяна. Затова се смята, че най-сетне е срещнала мъжа, за когото е мечтаела и чакала толкова дълго.

По трудния начин тя разбрала и кои представители на силния пол да избягва. Една жена трябва да бяга от тези, които играят комар или имат други тежки зависимости, агресивни са и вечно недоволни. Розалия има опит с всичко това. Видяла го накуп в свое бивше гадже. Той е иракчанин. Запознали се в Швеция, където дамата живее в последните години. Пишели си в продължение на 10 месеца, преди да излязат на първата си среща. Въпреки че той не се отказвал, Розалия била предубедена към него, заради атрактивната му визия. А атрактивните мъже, смята тя, ухажват повече жени. Затова, когато най-сетне се съгласила да излезе с него, сестрата на братята Бачорски нямала очаквания. Розалия се изненадала колко много си допаднали. Отношенията им се развили бързо и заживели заедно. „И той започна да си показва всичките пороци”, казвала е сестрата на братята Бачорски. А пороците му били сред най-често срещаните. Розалия издържала 6 месеца. Напуснала иракчанина, когато той я ударил.

Розалия казв, че се справя сама в живота. Има значителен професионален и житейски опит и говори 8 чужди езика. Всичко това вероятно е респектирало мъжете, които е срещала, и е имало своя принос за това дълго време да бъде сама.

Сестрата на братята Бачорски е живяла в около 10 държави. Така че повече от 10 пъти е започвала живота си отначало. Не й било трудно, защото нямала какво да губи. Намирала си работа и просто тръгвала. Не се страхувала, тъй като обичала предизвикателствата. Със същата смелост Розалия, която напуснала България през 2007 г. и първо живяла година в Кипър, е работила различни професии. Най-често е била сервитьорка. Когато си добър в професията си и си обиколил с нея много държави, значи те бива, уточнява тя. Работила е още като готвачка и рецепционистка. Била е и аниматор в Испания, учител по български език на деца, родени в Швеция, преводач, асистент. Работила е и в следствената служба в Стокхолм като надзирател на задържаните, които очаквали развоя на съдебните си дела. „Говоря руски, шведски, английски, италиански, испански, португалски, албански и гръцки”, горда е със себе си Розалия. Тя научила езиците, тъкмо защото е живеела в различни държави. Владее ги над средното ниво, с изключение на гръцкия, който така и не успяла да овладее.