Шеф Лео Бианки: Бях личен готвач на Роби Уилямс

Готвих на Роби Уилямс, когато снимаше реклама в България.

Това разкри ексклузивно за „България Днес“ шеф Лео Бианки. По думите му това се случило преди няколко години, но той и досега не може да забрави общуването си с британската суперзвезда.

„Продуцентите търсеха готвач, който може да приготвя храната според изискванията на певеца. Говорим лично за Роби, а не за персонала. Получили са моя телефон и продуцентите ми позвъниха и ме попитаха дали мога да приготвя нещо от индийската кухня за него“, описва как се е стигнало до уникалния шанс да храни поп светилото по време на целия му престой у нас италианецът.

„Това за мен беше голямо предизвикателство. Но понеже готвенето е нещо универсално, човек може да се научи. Те ми дадоха меню с ястията, които Роби обича да яде, и за тази дата трябваше да приготвя всичко, което е поискал – леща с куркума, типични индийски храни, със специфични подправки, с готвене на пара, изобщо леки и здравословни неща...“, посочва вкусовите предпочитания на знаменития изпълнител ВИП готвачът.

Бианки си спомня как срещу кемпера на Уилямс построили кухня и преди да излезе за снимките на рекламата, певецът поискал да се запознае с шеф-готвача. „Запознаха ни, казаха, че съм италианец, че имам италиански ресторанти в София... А когато Роби чу това, ме попита: „А може ли да видя менюто им?“ Аз му го дадох, той го видя и започна да си поръчва само и единствено италианска кухня. И фактически цялата индийска храна, която бях приготвил, я изядоха операторите и сценичните работници“, разказа още за вестника Лео.

По думите му неговият хай клиент е поръчвал „пасти, месо, зеленчуци, риба“. „Даже и пица искаше да опита“, смее се известният кулинар. „И когато ме похвали за моята храна, стресът ми падна на сто процента“, казва и досега с въздишка на облекчение Лео Бианки.

При техен разговор се оказало, че Роби Уилямс е бил много пъти в Италия, обича тази страна и нейната кухня. Но мечтата на хай готвача да се снима с прочутия певец се оказала много по-трудна за изпълнение от всичко останало. „Няколко пъти исках от Роби да се снимам с него за спомен, но той махаше с ръка отрицателно и влизаше в кемпера. И разбрах от продуцентите, че не трябва да го безпокоя, а да изчакам той сам да ми предложи, защото бил притеснен – имало заплахи срещу семейството му и малкия му син. И един ден той мина, повика ме и се снимахме. Дори направи видеовръзка със сина си как се снима с мен и момчето ми изпрати прегръдка“, връща лентата назад Бианки.