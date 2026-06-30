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ШОК! Илиян в безсъзнание, откаран в болница след падане от кон!

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Румен Димитров
1680
ШОК! Илиян в безсъзнание, откаран в болница след падане от кон!

Румен Димитров
1680

Попфолк изпълнителят Илиян претърпя тежък инцидент по време на езда на своя кон Кевин, при който изпадна в безсъзнание и бе откаран по спешност с линейка в болнично заведение. Певецът сподели детайли за опасната ситуация по време на гостуването си в телевизионното предаване "На кафе“. Илиян разкри, че в даден момент не е успял да овладее превозното животно, което наложило да скочи в движение, предизвиквайки тежкото падане.

По време на инцидента изпълнителят е направил опит да спре коня си Кевин чрез дърпане на юздите и гласови команди, но след като те останали без резултат, той се спуснал по врата на животното и скочил на земята. Вследствие на падането Илиян е изпаднал в безсъзнание и е бил силно подут, което е наложило незабавното пристигане на медицински екип и транспортирането му до спешното отделение. Въпреки преживяната травма и сериозния уплах, певецът призна, че не се е отказал от своята страст към конете и в момента продължава активно да ги язди.

Паралелно с разказа за инцидента, Илиян разкри и емоционалната история зад създаването на най-новия си музикален проект, озаглавен "Бог събра ни“. Песента е специално посветена на неговата съпруга, като в основата на проекта стои лично творчество. Изпълнителят е написал авторско стихотворение, което впоследствие е изпратил на своята текстописка, а тя от своя страна изключително много е харесала идеята и е помогнала за финализирането на парчето.

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2 Коментара

Бивш от МВР76

преди 1 час

Гнусен и Грозен Чистокръвен Мангал илиян тупалка или илиян бойд от гнусната чалга. КЛАНЕ със СЕКИРА. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Мангалката дойчева

преди 1 час

Не съм Гнусна Мангалка, а само майка ми и баща ми са Гнусни Мангали. Скоро, че си правим ринопластика на моя Грозен и Увиснал Нос(типично циганска черта). "лофци на педофили".

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