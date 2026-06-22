Шок за Жанета Осипова! Мис Плеймейт едва оцеля след тежка катастрофа

Жанета Осипова е преживяла наскоро тежка катастрофа, при която едва е оцеляла, разкри в емоционално послание коафьорът на звездите Ивайло Колев, близък приятел на блондинката.

„Публикувам това видео с усмивка, защото понякога хуморът е единственият начин да преминеш през болката. Но зад кадрите стоят реални травми, страх, безсънни нощи и едно разочарование, което не би трябвало да съществува.

След тежка катастрофа човек има нужда не само от лечение, а и от човечност. За съжаление, твърде често хората, които са най-уязвими и най-силно пострадали, се сблъскват с безразличие, грубо отношение и липса на елементарно съчувствие. Никой не иска специално отношение. Всеки заслужава достойно отношение.

Надявам се институциите и здравните заведения да помнят, че зад всяка диагноза стои човек, зад всяка травма – съдба, а зад всяко легло – нечие дете, приятел или любим човек.

Нека бъдем по-човечни. Защото утре това може да се случи на всеки от нас“, напомни хай фризьорът.

Самата Мис Плеймейт 2018 не разкрива подробности нито за пътния инцидент, нито за болничните си премеждия, нито имената на хората, позволили си да злорадстват от сполетялото я сериозно премеждие.

Ден преди приятелят ѝ Ивайло Колев да алармира за катастрофата, самата Жани, както я нарича близкото ѝ обкръжение, публикува кадър, който предизвика шок и ужас сред феновете ѝ.

„Тази снимка можеше да не съществува. След всичко, което изгубих през последните месеци, след хората, които останаха само спомен, и след секундите, в които съдбата реши да ме пощади, разбрах нещо просто: животът не е утре. Не е следващата седмица. Не е, когато сме готови, когато сме спокойни или когато всичко се подреди. Животът е сега. И колкото по-близо си бил до това да го изгубиш, толкова по-силно започваш да обичаш всяка негова минута“, категорична е тежко пострадалата Осипова.

На фотоса русото изкушение е с гипсова яка на шията и сериозни травми по лицето и тялото. От публикациите на нейните приятели става ясно, че тя е в период на възстановяване и се надяват скоро да бъде съвсем здрава. Добрата новина е, че моделката постепенно се завръща към ежедневните си дейности.

Наскоро в популярен подкаст блондинката разкри, че е била и жертва на брутално домашно насилие. По думите ѝ това се случило само веднъж, но преживяното било достатъчно, за да сложи незабавно край на отношенията си с насилника.

„Случи се. Не подозирах, че този човек има такава скрита агресия, но вече живеехме заедно“, сподели тя.

Всичко започнало от сцена на ревност, която бързо ескалирала.

„Той ме удари и ме влачи за косата по пода. Това беше първият и последният път“, заяви Жанета.

Горещата мацка подчерта, че подобни ситуации не трябва да бъдат пренебрегвани независимо от обещанията за промяна или извинения след това. Според нея най-важната реакция в такива моменти е светкавичното напускане на токсичната среда.

След инцидента мъжът е опитал да възстанови отношенията, като многократно е търсил прошка, но моделката категорично е прекъснала всякакъв контакт с него.