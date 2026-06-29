„Ще ни претопят!“ Рут Колева скочи срещу изкуствения интелект, Васил Найденов е възхитен

„Изкуственият интелект е смущаващ като цяло. Сега например работя с композитора Борис Павлов, мъж на Есил Дюран, правим една прекрасна песен. Изключителна е.

Пуснахме я на изкуствения интелект като макет, който сме направили, и да ви кажа, не спах няколко нощи, защото поне шест варианта ни представи, които бяха много вълнуващи, като световен хит. И странното за мен беше, че въпросният изкуствен интелект механично свири перфектно на бас китара, аранжименти, всичко! И то много професионално.

За щастие и емоцията я имаше, това направо ми скри шайбата, честно казано“, с изумление коментира Васил Найденов пред „България Днес“ и продължава:

„След това се замислих докъде може да стигне техниката. Та аз познавам музиканти, които не носят толкова емоционален заряд, колкото това чудо на изкуствения интелект, което е по-добро и от живия човек. Защото ние живеем във все по-капсулиран свят, по-саможиви сме. И изведнъж машината е по-емоционална!“

Темата за изкуствения интелект разпали истинска буря в музикалните среди, след като поп певицата Рут Колева възропта срещу неправомерното използване на ИИ в музикални произведения.

За бъдещите си музикални произведения ИИ е налапал 79 нейни песни.

„Абсолютно нелегитимно и без позволение е станало това. Не някакви данни или контент, а мои песни, глас, музика, труд. Години работа, студиа, записи, продуценти, музиканти, издатели, авторски права, емоция, живот. И ужасно много инвестирани средства. Ужасно много жертви. Това е абсолютно скандално. Не. Адско е! И най-брутално е лицемерието на големите технологични компании, които много добре разбират, когато става дума за техните продукти, код, патенти и бизнес модели. Артистите не сме суровина и музиката не е безплатно гориво. Това трябва да бъде спешно регулирано“, изплака Рут.

Оказва се, че музикални творци от различни генерации са обект на незаконно и неморално „изследване“ с цел да се обогатява глобалната мислеща машина. Например „Мистерията на българските гласове“ присъства в базата данни с 46 изпълнения, някои от които са записани преди повсеместната дигитализация. Същото важи и за Валя Балканска, включително „Излял е Делю хайдутин“.

От естрадата са приобщени песни от репертоара на Веселин Маринов, Йорданка Христова, Орлин Горанов, Лили Иванова и много други.

„Това е ужасно. Трябва да има някаква регулация, иначе ще ни претопят“, сподели пред „България Днес“ космическият глас Валя Балканска.

Чалгата също дава генетичен материал за бъдещи решения. Най-крадени са песните на Галена, Тони Стораро, Софи Маринова и Азис.

Обхващат и класическата музика, като тук се включват гласовете на Николай Гяуров и Райна Кабаиванска.

Само преди ден българският актьор Юлиан Костов държа реч в Европейския парламент именно по тази тема.

„Имах честта да говоря за изкуствения интелект и да представя идеите и гледната си точка като независим артист“, похвали се той.

Актьорът е активен застъпник на идеята да бъде въведен закон за регулирането на изкуствения интелект на територията на Европейския съюз.

„Но предстои да се направи много и колкото се може в по-кратък срок да се въведат законови регулации, иначе ще е лошо“, признава Костов.

Обичаният певец Деян Неделчев-Икебаната пък е категоричен, че с изкуствения интелект ще спре нуждата да ги има певците.

„И това е така, защото всеки ще може да си прави хит вече. Аз не го ползвам в моите песни, защото не ми харесва как звучи, този свят на роботите не е мой“, смята Икебаната.

Сред артистите, които не виждат единствено заплаха в новите технологии, е попфолк изпълнителката Мария.

„Не намирам нищо лошо в това. Приемам го като старите и новите изпълнители. Няма някой от новите попфолк певци, който да не пее моите песни по участия. Това са все неща, които мен ме трогват, защото така песните остават и живеят много дълго във времето.“

Ангелогласната изпълнителка вярва, че славата върви ръка за ръка както с позитивите, така и с негативите.

„Когато човек влиза в този бизнес и когато неговата мечта е да бъде певец, освен с работата той се съгласява с всички предимства и недостатъци.“

По-прагматично гледа на темата композиторът Дани Милев, който вече работи активно с професионални ИИ инструменти и дори плаща абонамент за музикален софтуер.

„Ако ние се страхуваме и отричаме прогреса на човечеството, ние сме глупави“, категоричен е Милев.

Въпреки това предупреждава:

„Изкуственият интелект ще обезцени труда на музиканта, но докато холограмите не ни заменят на сцената напълно, остава място за живите артисти.“

Композиторът, подобно на Васил Найденов, признава, че технологията вече генерира дори емоция.

Показателен е примерът му с Нона Йотова, чието демо Дани качва в професионален софтуер. Само за секунди машината генерира завършен вариант с вокал и емоция.

„Нона, като дойде да пее песента и като я изпя, не се хареса. Каза: „Искам да съм като тази, като робота!“.

Това кара талантливия музикант да си зададе важния въпрос: „Ние ли трябва да имитираме робота, или роботът трябва да имитира нас?“.

Все пак той остава оптимист. „Когато истинският талант избуи, той не търпи да го газят и си личи.“

Сред родните гласове, които вече използват ИИ в работата си, е и Папи Ханс. Още миналата година изпълнителят призна, че прибягва до изкуствен интелект при създаването на видеоклип към песента си „Ти живееш в мене“.

Така музикалният свят все по-ясно се разделя на два лагера – едни виждат в изкуствения интелект сериозна опасност за авторството и творческия труд, а други го приемат като неизбежен инструмент на новото време.

Сигурно е обаче, че битката между човешката емоция и машинния алгоритъм тепърва ще става все по-ожесточена.